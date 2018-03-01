تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي ﻿

تنظم المديرية العامة للوقاية المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي، من خامس إلى ثامن مارس الجاري بالدار البيضاء، تدريبا مشتركا للعمل التنفيذي، يحمل شعار ''ساموتيكس 18''، تحت إشراف

''شوف تيفي''

تنظم المديرية العامة للوقاية المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي، من خامس إلى ثامن مارس الجاري بالدار البيضاء، تدريبا مشتركا للعمل التنفيذي، يحمل شعار ''ساموتيكس 18''، تحت إشراف المنظمة الأممية ''اينساراغ'' (المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ).

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية المغربية، اليوم الأحد، أن تدريب ''ساموتيكس 18'' (الفريق السعودي المغربي للبحث والإنقاد الحضري 2018)، المنظم في إطار التعاون بين المديريتين العامتين المغربية والسعودية، يجمع وحدة البحث والإنقاذ بالوسط الحضري ''او.اس.اي.ار المغرب''، ونظيرتها السعودية ''اس.اي.اس.ار.تي''، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء.

وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بعملية محاكاة حدوث زلزال واسع النطاق دمر منطقة حضرية ذات كثافة سكانية عالية، وتسبب في أضرار بشرية ومادية، وخلف خسائر مهمة على مستوى البنيات التحتية.

وذكر المصدر ذاته بأنه تم تصنيف الفريقين، ''او.اس.اي.ار المغرب'' و''اس.اي.اس.ار.تي السعودية''، كـ''فئة ثقيلة'' من طرف ''اينساراغ'' (المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ)، سنتي 2014 و2015 على التوالي.