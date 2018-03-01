 تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎ | بووز

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي | مجتمع

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها | ثقافة و فنون

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها

محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب محمد العلمي مشيشي وزير العدل الأسبق بـمناسبة تكريمه | مجتمع

''محمد عبد النبوي'' رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب ''محمد العلمي مشيشي'' وزير العدل الأسبق

مسرحية الله يدينا فالضو دعوة لإشاعة قيم السلام والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنقاذ الشباب من دعاة الفتنة | مجتمع

مسرحية ''الله يدينا فالضو'' دعوة لإشاعة قيم السلام والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنقاذ

بالصور..توزيع دراجات نارية حديثة على رجال الحموشي بفاس | بوليتيك

بالصور..توزيع دراجات نارية حديثة على رجال الحموشي بفاس

تقرير شامل لـ بي إن سبورت.. كل ما تريدون معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان و ريال مدريد | بووز

تقرير شامل لـ ''بي إن سبورت''.. كل ما تريدون معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان و ريال مدريد

صادم..شرملة شابة تعمل بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس | حوادث و حقوق

صادم..شرملة شابة تعمل بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس

سرقة مليارين ونصف من منتجع مازغان بالجديدة | مجتمع

سرقة مليارين ونصف من منتجع مازغان بالجديدة

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 02:46 تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي | مجتمع
تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي
تنظم المديرية العامة للوقاية المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي، من خامس إلى ثامن مارس الجاري بالدار البيضاء، تدريبا مشتركا للعمل التنفيذي، يحمل شعار ''ساموتيكس 18''، تحت إشراف

''شوف تيفي''

تنظم المديرية العامة للوقاية المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي، من خامس إلى ثامن مارس الجاري بالدار البيضاء، تدريبا مشتركا للعمل التنفيذي، يحمل شعار ''ساموتيكس 18''، تحت إشراف المنظمة الأممية ''اينساراغ'' (المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ).

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية المغربية، اليوم الأحد، أن تدريب ''ساموتيكس 18'' (الفريق السعودي المغربي للبحث والإنقاد الحضري 2018)، المنظم في إطار التعاون بين المديريتين العامتين المغربية والسعودية، يجمع وحدة البحث والإنقاذ بالوسط الحضري ''او.اس.اي.ار المغرب''، ونظيرتها السعودية ''اس.اي.اس.ار.تي''، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء.

وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بعملية محاكاة حدوث زلزال واسع النطاق دمر منطقة حضرية ذات كثافة سكانية عالية، وتسبب في أضرار بشرية ومادية، وخلف خسائر مهمة على مستوى البنيات التحتية.

وذكر المصدر ذاته بأنه تم تصنيف الفريقين، ''او.اس.اي.ار المغرب'' و''اس.اي.اس.ار.تي السعودية''، كـ''فئة ثقيلة'' من طرف ''اينساراغ'' (المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ)، سنتي 2014 و2015 على التوالي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السعودية وكالة الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب محمد العلمي مشيشي وزير العدل الأسبق بـمناسبة تكريمه | مجتمع

''محمد عبد النبوي'' رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب ''محمد العلمي مشيشي'' وزير العدل الأسبق بـمناسبة تكريمه

مسرحية الله يدينا فالضو دعوة لإشاعة قيم السلام والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنقاذ الشباب من دعاة الفتنة | مجتمع

مسرحية ''الله يدينا فالضو'' دعوة لإشاعة قيم السلام والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنقاذ الشباب من دعاة الفتنة

سرقة مليارين ونصف من منتجع مازغان بالجديدة | مجتمع

سرقة مليارين ونصف من منتجع مازغان بالجديدة

صادم وبالصور..شوفو آ عباد الله شنو كتاكلو | مجتمع

صادم وبالصور..شوفو آ عباد الله شنو كتاكلو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كوثر براني تُغير ستيل غنائها بعد جديدها الفني | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..كوثر براني تُغير ''ستيل'' غنائها بعد جديدها الفني

فيديو هـــام للسائقين..حضيو راسكم هاكيفاش غادي تسجل ليكم المخالفات | بــووز

فيديو هـــام للسائقين..حضيو راسكم هاكيفاش غادي تسجل ليكم المخالفات

بالفيديو..مجموعة التجاري وفا بنك تحقق ارتفاعا بـ5،4 مليار درهم بسبب تحسن وضعية القروض | مال و أعمال

بالفيديو..مجموعة التجاري وفا بنك تحقق ارتفاعا بـ5،4 مليار درهم بسبب تحسن وضعية القروض

مجلس جهة الشرق يتدارس الثروة المعدنية بإقليمي جرادة و فكيك و خط سككي جديد بين وجدة و بركان | خارج البلاطو

مجلس جهة الشرق يتدارس الثروة المعدنية بإقليمي جرادة و فكيك و خط سككي جديد بين وجدة و بركان

﻿

آخر المستجدات

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎ | بووز
منذ 26 دقيقة

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي | مجتمع

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها | ثقافة و فنون

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها

محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب محمد العلمي مشيشي وزير العدل الأسبق بـمناسبة تكريمه | مجتمع

''محمد عبد النبوي'' رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب ''محمد العلمي مشيشي'' وزير العدل الأسبق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.