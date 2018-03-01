زكرياء لبيض: سعيد بالعودة مرة أخرى للمنتخب المغربي ﻿

عبر زكرياء لبيض لاعب فريق أوتريخت الهولندي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في اللائحة الأولية للمنتخب المغربي ، للمشاركة في المباراتين الوديتين ضد كل من أوزبكستان وصربيا وذلك استعدادا لكأس العالم

''شوف سبور''

عبر زكرياء لبيض لاعب فريق أوتريخت الهولندي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في اللائحة الأولية للمنتخب المغربي ، للمشاركة في المباراتين الوديتين ضد كل من أوزبكستان وصربيا وذلك استعدادا لكأس العالم بروسيا 2018 .

وأكد نجم أوتريخت الهولندي لجريدة التلغراف الهولندية '' أنا سعيد جدا بالعودة مرة أخرى للمنتخب المغربي ، آخر مباراة دولية لي كانت في سنة 2015، يبقى من الصعب أن أتواجد مع المنتخب في كأس العالم، لكن فكرة التواجد مع المنتخب في المباريات الودية تعد إشارة جيدة'' وأضاف '' لقد تحدثنا أنا و ياسين أيوب مع المدرب بعد مباراة بيك زفولة، لقد كان راضيا عن أدائنا وقال أن علينا الاستمرار في نفس الأداء''.

ويذكر أن الموقع الرسمي للفريق الهولندي كان قد كشف أن ياسين أيوب وزكرياء لبيض توصلا بدعوة رسمية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للمشاركة في المباراتين أمام كل من صربيا يوم الجمعة 23 مارس في الملعب الأولمبي في تورينو، إيطاليا، و أوزبكستان يوم الثلاثاء 27 مارس في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.