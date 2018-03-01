مثير.. رونالدو يعارض تعاقد الريال مع نجم فريق باييرن ميونخ ﻿

رفض كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تعاقد فريقه مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

'' شوف سبور''

رفض كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تعاقد فريقه مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وكشفت شبكة ''تي زد'' الألمانية، أن رونالدو تدخل في مفاوضات الفريق رافضا تماما التعاقد مع ليفاندوفسكي في الوقت الذي قرر مساندة زميله الفرنسي كريم بنزيما ويحاول إصلاح علاقة الأخير بجماهير ريال مدريد.

وحسب ذات المصدر، فإن رونالدو في مباراة ديبورتيفو ألافيس، ترك ركلة جزاء لبنزيما لكي يسددها، متخليا عن الوصول للهدف رقم 300 في الليغا وتحقيق هاتريك في اللقاء، دعما منه لمساندة زميله الفرنسي.

وأضافت الشبكة: ''رونالدو يخشى منافسة ليفاندوفسكي له على مركز النجم الأول داخل صفوف المرينغي''.