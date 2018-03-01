''محمد عبد النبوي'' رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب ''محمد العلمي مشيشي'' وزير العدل الأسبق بـمناسبة تكريمه ﻿

استفتح ''محمد عبد النبوي'' رئيس النيابة العامة كلمته خلال تكريم ''محمد العلمي مشيشي'' وزير العدل الأسبق خلال مناسبة تكـريمه يوم الجمعة 02 مارس 2018 ، بالاعتذار عن الكلام في حضرته قائلا: ''عذراً لكم، فأنا

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استفتح ''محمد عبد النبوي'' رئيس النيابة العامة كلمته خلال تكريم ''محمد العلمي مشيشي'' وزير العدل الأسبق خلال مناسبة تكـريمه يوم الجمعة 02 مارس 2018 ، بالاعتذار عن الكلام في حضرته قائلا: ''عذراً لكم، فأنا في حضرة الشريف سيدي محمد العلمي مشيشي تعتريني دهشة تلميذ بصدد المثول بين يدي ممتحنيه ..ولِدهشتي أسباب .. أدناها وقوفي أمام هرم علمي شامخ ..''

وأضــاف ''هذا الرجل الذي كتب ''القانون المبني للمجهول'' هو علم شاهق العلو تطال هامته العلمية عنان السماء، وتجوب سمعته آفاق الدنيا محمولة على السحب .. سحب حبلى بالمؤلفات .. يهطل منها غيث العلم مدراراً، يسقي عقول الطلاب ويروي عطش الباحثين ...''

واسترسل موضحا حياة الرجل في بدايات لقائه به قائلا: ''نزل السيد محمد الإدريسي العلمي المشيشي بزنقة المامونية واعتمر مكتب الوزير بالطابق الثالث من العمارة التي كانت قد اكتمل بناؤها في ذلك الإبان .. ولم يستهوه المكتب الجديد .. لذلك قرر أن يغادره ليطلع على واقع المحاكم ..''، مردفا : ''كنت آنذاك وكيلا للملك بمدينة ابن سليمان .. وكان لي مع زملائي المسؤولين القضائيين لقاءً أسبوعياً، زوال كل خميس، مع السيد الوزير وطاقمه بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمناقشة القضايا التي تشكل نقط ضعف في نظام العدالة كالتبليغ والتنفيذ''.

وزاد ذات المتحدث ''لم أكن آنذاك متعوداً على مجالسة الوزراء ... وكانت هيبة منصب الوزير تَعْقِد الألسن وتُلَجِّمُ الأفواه .. ولكن وزيرنا كان رجلاً بسيطاً يشجع على النقاش والحوار .. نتحلق حوله وهو يحلل ويناقش ويروي القصص والحكايات والنكث والمضحكات، ويستعين بحركات يديه ورأسه، والابتسامة لا تغادر محياه إلاَّ لماماً.''

واختتم قائلا: ''بارك الله لنا فيك .. وحفظك رمزاً لعلماء القانون العظام الذين يضعون أقدامهم على الأرض وتشرئب أنظارهم إلى الأفق البعيد لاستشراف المستقبل.''