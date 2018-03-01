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مسرحية ''الله يدينا فالضو'' دعوة لإشاعة قيم السلام والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنقاذ الشباب من دعاة الفتنة

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 01:10 مسرحية الله يدينا فالضو دعوة لإشاعة قيم السلام والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنقاذ الشباب من دعاة الفتنة | مجتمع
مسرحية ''الله يدينا فالضو'' دعوة لإشاعة قيم السلام والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنقاذ الشباب من دعاة الفتنة
قدمت فرقة ''فنون لفاطمة بنمزيان''، لمخرجها، الفنان أنور الجندي، أمس الأحد بدكار، عرضها المسرحي ''الله يدينا فالضو''، الذي يشكل دعوة مفتوحة لإشاعة قيم السلام والتسامح وإنقاذ الشباب من دعاة الفتنة

''شوف تيفي''

 قدمت فرقة ''فنون لفاطمة بنمزيان''، لمخرجها، الفنان أنور الجندي، أمس الأحد بدكار، عرضها المسرحي ''الله يدينا فالضو''، الذي يشكل دعوة مفتوحة لإشاعة قيم السلام والتسامح وإنقاذ الشباب من دعاة الفتنة والتطرف والإرهاب.

وتشكل دكار ثاني محطة في جولة فنية تقوم بها فرقة ''فنون لفاطمة بنمزيان'' في إطار برنامج أطلقته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وذلك بعد محطة الغابون التي قدمت فيها عرضها يوم الجمعة المنصرم.

وقال أنور الجندي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن مسرحية ''الله يدينا فالضو'' تشكل ''دعوة للتسامح والإخاء وقبول الآخر، ولقيم الإسلام السمح المعتدل دون تنطع أو تشدد''، موضحا أن المسرحية تعالج موضوعا دقيقا وخطيرا بشكل مرح وفكاهي، هو موضوع التطرف الديني واستقطاب الشباب من طرف شيوخ الفتنة والتكفير والتطرف.

وأعرب الجندي من جهة أخرى، عن سعادة فرقته بالالتقاء بالجالية المغربية المقيمة في إفريقيا لأول مرة، ولاسيما بالغابون والسنغال، منوها بالحضور المكثف والتفاعل الاستثنائي الذي أبدته الجالية مع عرض الفرقة.

كما نوه الجندي بالمبادرة ''المحمودة والرائعة'' للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الرامية إلى تعميم الفرجة على ما ينيف عن 41 فرقة مسرحية من مختلف أقاليم المملكة، متوجها أيضا بالشكر لسفيري المملكة بالغابون والسنغال، على المواكبة والدعم اللذين خصا بهما الفرقة.

وبعدما أبرز أن جولة فرقته ستحط الرحال قريبا بكل من بلجيكا وفرنسا، أشار مخرج المسرحية عن تحفزه لتقديم عمله القادم بإفريقيا الذي يحمل عنوان ''حضرات الشناقة المحترمين''.

هــذا وتشارك في برنامج الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أربعون فرقة مسرحية وطنية ستقوم بجولة على مدار السنة بجميع البلدان التي يقيم فيها مغاربة، حيث ستقدم نحو 180 عرضا، باللغتين الأمازيغية والعربية، بعدد من البلدان بأوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا.

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شوف تيفي المغرب الوزارة المكلفة الله يدينا فالضو

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