سرقة مليارين ونصف من منتجع مازغان بالجديدة ﻿

اختفى مستخدم بالخزينة المالية لمنتجع مازغان السياحي بجماعة الحوزية القروية، أخيرا، واختفى معه مبلغ مليارين ونصف مليار سنتيم من حسابات مالية الفندق، وقد رجحت مصادر مطلعة مغادرته أرض الوطن في

''شوف تيفي''

اختفى مستخدم بالخزينة المالية لمنتجع مازغان السياحي بجماعة الحوزية القروية، أخيرا، واختفى معه مبلغ مليارين ونصف مليار سنتيم من حسابات مالية الفندق، وقد رجحت مصادر مطلعة مغادرته أرض الوطن في اتجاه إسبانيا.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فقد ذكرت المصادر أن مسؤولي الفندق توصلوا، مساء الجمعة الأخير، بإرسالية إلكترونية صادرة عن لجنة تحقيق يوجد مقر مخابراتها بإمارة دبي، تشير إلى وجود اختلاسات وتلاعبات في مالية المنتجع.

وتفيد المعطيات الأولى التي حصلت عليها اليومية أن المشتبه به مستخدم أربعيني يتحدر من مدينة الجديدة، ويعتبر من المستخدمين القدامى بالمحطة السياحية المذكورة.