صادم وبالصور..شوفو آ عباد الله شنو كتاكلو ﻿

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تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الإثنين، مجموعة من الصور الصادمة، والتي تظهر الطريقة التي يتم بها صناعة النقانق ''الصوصيص''.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الإثنين، مجموعة من الصور الصادمة، والتي تظهر الطريقة التي يتم بها صناعة النقانق ''الصوصيص''.

وتظهر هذه الصور التي تم التقاطها من داخل محل متخصص في إعداد الوجبات السريعة ، وضع المكونات التي تدخل في صناعة النقانق في أماكن لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، وهو ما يهدد صحة وسلامة المواطنين.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث طالب الجميع المسؤولين عن صحة المستهلك بالقيام بمراقبة المحلات الصغيرة والتي لا تحترم شروط السلامة الصحية والجودة وهو ما يشكل خطرا على حياة المستهلكين لهذه الوجبات الخفيفة.

 

 

اغتصاب

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