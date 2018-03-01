عاجل وبالفيديو..طوبيس شعلات فيه العافية بالبيضاء والناس تخلعو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حافلة للنقل العمومي وخلال محاولتها، قبل قليل من يومه الإثنين، دخول المكان المخصص لركن حافلات نقل المدينة بالبرنوصي بالبيضاء، اصطدمت بعمود كهربائي ما تسبب في اندلاع

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حافلة للنقل العمومي وخلال محاولتها، قبل قليل من يومه الإثنين، دخول المكان المخصص لركن حافلات نقل المدينة بالبرنوصي بالبيضاء، اصطدمت بعمود كهربائي ما تسبب في اندلاع النيران بها.

وأوضح المصدر ذاته بأن اندلاع النيران بالحافلة، أثار رعب وهلع ساكنة العمارات القريبة من عين المكان، مشيرا إلى أن شاحنة تابعة للوقاية المدنية، تمكنت من إخماد ألسنة النيران التي انتشرت في الجهة الخلفية للحافلة.

وأبرز ذات المصدر أن الحادث الخطير، والذي أثار رعب الساكنة، خلف خسائر مادية جسيمة بالحافلة.