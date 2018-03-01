 هاذ شي كيخلع: شوفو السحور الخطير اللي لقاو في الرباط ''شاب كيسحر للبنات باش يبغيوه''+فيديو ﻿
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هاذ شي كيخلع: شوفو السحور الخطير اللي لقاو في الرباط ''شاب كيسحر للبنات باش يبغيوه''+فيديو

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 22:49 هاذ شي كيخلع: شوفو السحور الخطير اللي لقاو في الرباط شاب كيسحر للبنات باش يبغيوه+فيديو | حوادث و حقوق
هاذ شي كيخلع: شوفو السحور الخطير اللي لقاو في الرباط ''شاب كيسحر للبنات باش يبغيوه''+فيديو
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الإثنين، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة العثور على صور بها طلاسم سحرية، تم وضعها في رؤوس أغنام.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الإثنين، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة العثور على صور بها طلاسم سحرية، تم وضعها في رؤوس أغنام.

ويظهر هذا الفيديو مجموعة من الصور الخاصة بشاب وشابتين، والتي تحتوي على طلاسم سحرية وكلمات مثيرة وصادمة، والتي تم وضعها بصورة الشابتين حتى تحبا الشاب.

وحسب ناشري الفيديو فقد عثر على هذا ''السحر الخطير'' بمدينة الرباط، ومن المحتمل أن يكون الشاب الظاهر بالصورة هو من تورط في استخدامها بالاستعانة بعاملين في الشعوذة حتى يتقرب من الشابتين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رؤوس الأغنام السحر شاب الشعوذة

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