سكوب..هذا جديد عودة سعد المجرد إلى أرض الوطن والقضية فشي شكل ﻿

نفى مصدر لـ ''شوف تيفي'' قريب من محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول، أن يكون الفنان المغربي سعد المجرد قد حصل على الإذن من السلطات الفرنسية للعودة إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

''شوف تيفي''

نفى مصدر لـ ''شوف تيفي'' قريب من محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول، أن يكون الفنان المغربي سعد المجرد قد حصل على الإذن من السلطات الفرنسية للعودة إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته أن عودة المجرد في الوقت الراهن إلى المغرب مستحيلة، لأن القانون الفرنسي واضح، حيث لا يمكن له مغادرة الجلسة ولم يتم بعد اختيار المحكمة التي سيحال لها الملف وموعد أول جلسة محاكمة.

وأكد ذات المصدر أن محامي الفتاة الفرنسية وبعد علمه بنشر سعد المجرد لتدوينة على حسابه تفيد بأنه سيعود إلى المغرب، عبر عن استغرابه الشديد، وأشار إلى أن المجرد قد يكون بخطوته هذه حاول استفزاز ''لورا بريول''.