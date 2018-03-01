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مثير..اتهام كولونيل في الدرك الملكي بالجديدة بالاعتداء على دركيين

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 22:12 مثير..اتهام كولونيل في الدرك الملكي بالجديدة بالاعتداء على دركيين | حوادث و حقوق
مثير..اتهام كولونيل في الدرك الملكي بالجديدة بالاعتداء على دركيين
وُضع القائد الجهوي لدرك الجديدة رهن إشارة أبحاث أمر بها الجنرال دوديفزيون محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، إثر تورطه، يوم الجمعة الماضي، في أفعال مسيئة للجهاز وتسببه في فوضى بمركز يخضع لنفوذه

''شوف تيفي''

وُضع القائد الجهوي لدرك الجديدة رهن إشارة أبحاث أمر بها الجنرال دوديفزيون محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، إثر تورطه، يوم الجمعة الماضي، في أفعال مسيئة للجهاز وتسببه في فوضى بمركز يخضع لنفوذه الترابي.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن القائد الجهوي خضع، يومه الاثنين، لتحقيقات أشرف عليها مسؤولون مركزيون، للإجابة عن مختلف السلوكات المنسوبة إليه، وعلى رأسها واقعة الاعتداء اللفظي والمادي على دركيين يخضعون لإمرته، دون موجب قانوني، وهي الواقعة التي اهتزت لها منطقة سيدي اسماعيل، وجرى تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت اليومية بأن القائد المذكور ومباشرة بعد وصول التحقيقات للقيادة العليا، لوحظ بأنه مصاب في يده ما دفع بنقله إلى المستشفى العسكري من أجل إعداد تقرير حول الجروح التي ألمت به، والناجمة أساسا عن الحالة الهستيرية التي كان عليها يوم الجمعة الماضي، أثناء تكسيير زجاج سيارات المركز سالف الذكر.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قائد الدرك محمد حرمو الجنرال دركيين

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