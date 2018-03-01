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صادم وبالأرقام..زواج 30 ألف قاصرة بالمغرب ومصير بعضهن يكون الانحراف بعد الطلاق

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 21:48 صادم وبالأرقام..زواج 30 ألف قاصرة بالمغرب ومصير بعضهن يكون الانحراف بعد الطلاق | مجتمع
صادم وبالأرقام..زواج 30 ألف قاصرة بالمغرب ومصير بعضهن يكون الانحراف بعد الطلاق
كشف دراسة جديدة لجمعية ''حقوق وعدالة'' المغربية، بأن سنة 2017 شهد 30 ألف حالة زواج لقاصرات في المغرب، وأغلبهن عاطلات من العمل، وأكدت على أن مواصلة الفتاة للتعليم يساهم في رفضها للزواج قبل سن الرشد

''شوف تيفي''

كشف دراسة جديدة لجمعية ''حقوق وعدالة'' المغربية، بأن سنة 2017 شهد 30 ألف حالة زواج لقاصرات في المغرب، وأغلبهن عاطلات من العمل، وأكدت على أن مواصلة الفتاة للتعليم يساهم في رفضها للزواج قبل سن الرشد القانونية والذي يصل حسب قانون الأسرة في المغرب إلى 18 عاماً.

وأوضحت الجمعية المذكورة في دراستها أن زواج القاصرات في المغرب، يعتبر موروثاً ثقافياً بسبب الأعراف والتقاليد، معتبرة بأن تفشي هذا النوع من الزواج نابع من أزمة القيم والأخلاق.

وأشارت الجمعية إلى أنه ورغم تعديل قانون الأسرة عام 2004، الخاص بزواج القاصرات في المغرب وبالتحديد المادة 20 التي رفعت السن القانونية لزواج الفتيات من سن 15 إلى 18 عاماً، فقد سُجل خلال السنوات الأخيرة ، تزايد في نسبة زواج القاصرات، حيث ارتفعت خلال العقد الماضي من 18341 حالة عام 2004 إلى 35152 عام 2013، قبل أن تتراجع إلى 30 ألف حالة زواج في 2017.

وأكدت الجمعية عملها رفقة منظمات غير حكومية لمواجهة الفصل رقم 16 من قانون الأسرة، والذي يشجع على انتشار ظاهرة زواج القاصرات في المغرب، وخاصة بالقرى التي تعرف انتشار ما يسمى بزواج ''الفاتحة''.

تجدر الإشارة إلى أن بحث ميداني حديث أنجزه مركز الدراسات والأبحاث حول الهجرة والحقوق الإنسانية، يشير إلى أن 71 بالمائة من المستجوبين، أكدوا على أن زواج القاصرات محكوم بالفشل، بينا أكد 76.9 بالمائة من المستجوبين أن زواج القاصر يوفر قابلية أكثر للانحراف الأخلاقي لدى الزوجات اللواتي تزوجن في سن جد مبكرة بعد الطلاق.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف يتفي الطلاق القاصرات الزواج جمعية حقوق وعدالة الأسرة

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