عاجل وجد هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار عاصفية ورياح قوية بزاف يومي الثلاثاء والأربعاء بهذه المناطق ﻿

توقعت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، تسجيل تساقطات مطرية عاصفية، يوم غد الثلاثاء في عدد من مناطق المملكة.

''شوف تيفي''

توقعت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، تسجيل تساقطات مطرية عاصفية، يوم غد الثلاثاء في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية أنه يرتقب تهاطل أمطار قوية يوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية السادسة مساء في أقاليم القنيطرة وطنجة وشفشاون ووزان وسيدي قاسم والعرائش والحسيمة (المرتفعات) وتاونات.

وأشارت إلى أن أقاليم الجديدة وسيدي بنور والدار البيضاء والنواصر ومديونة والمحمدية وبنسليمان وبرشيد وسطات والصخيرات-تمارة والرباط-سلا والخميسات والقنيطرة وسيدي سليمان وخنيفرة وإفران والحاجب وصفرو ومكناس-فاس ومولاي يعقوب وتازة وبني ملال وأزيلال والفقيه بنصالح وخريبكة، ستشهد من جانبها تساقطات مطرية قوية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء.

كما توقعت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 80 و100 كلم في الساعة، اليوم الاثنين (من الساعة السادسة مساء إلى منتصف الليل) بكل من طنجة وفحص أنجرة والمضيق الفنيدق وتطوان وتازة وبولمان وميدلت وفيكيك، فيما ستهم رياح قوية تتراوح سرعتها مابين 60 و 80 كلم في الساعة شفشاون وتاونات والناظور ودريوش وبركان وكرسيف وتاوريرت وجرادة ووجدة وإيفران والراشيدية وأزيلال والحوز وخنيفرة. ومن جهة أخرى، توقعت المديرية هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم في الساعة غدا الثلاثاء (من السادسة صباحا إلى منتصف الليل) على آسفي والجديدة وبرشيد والنواصر والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والرباط سلا والصخيرات تمارة والقنيطرة وإيفران وبولمان وخنيفرة وتازة والحوز وميدلت وورزازات وفيكيك.