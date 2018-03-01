نـــايضة بالمعقول..''الزفزافي'' يصف المحامي ''كروط'' بـ''كـولومبو''.. و''طبيـح'' ينتفض في وجه هيئة دفاع المعتقلين وهــذا ماقرره القاضي ﻿

شهـدت محاكمة المعتقلين المتهمين على إثر أحداث الحسيمة مساء يومه الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملاسنات حادة بين هيئة دفاع الطرف المدني وهيئة دفاع المعتقلين،

''شـوف تيفي'' م.ق

شهـدت محاكمة المعتقلين المتهمين على إثر أحداث الحسيمة مساء يومه الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملاسنات حادة بين هيئة دفاع الطرف المدني وهيئة دفاع المعتقلين، ولاسيما بعدما طرح ''محمـد الحسيني كــروط'' ســؤالا على المعتقل ''عمر بوحراس'' واعتبره المعتقلين بالسؤال الاستفزازي والذي يروم إلى استدراج المتهم لينتزع منه اعترافات أمام المحكمة.

وتوجه المحامي ''كروط'' بسؤاله عن المسافة الفاصلة بين تواجد المعتقل ''عمر بوحراس'' رفقة ''ناصر الزفزافي'' ومجموعة من المعتقلين في سطح منزله وبين الأشخاص الذين يزعم ذات المعتقل أنهم كانوا يرشقونهم بالحجارة من سطح آخر بعدما وصفهم بــ'الغرباء'' واتهــم ''رجال الأمن'' خلال دفاعه عن نفسه وتــوضيح ملابسات ما يعرف بــواقعة ''السطح''.

وهـو السؤال الذي جعل المتهم يرتبك أمام المحكمة في تحديد المسافة الحقيقية ، علما أنه اتهم رجال الأمن أنهم كانوا وراء واقعة الرشق بالحجارة بزي مدني وهو ما جعل المحامي ''كروط الحسيني'' يلح على سؤاله مستغربا من ذاكرة المتهم الذي حدد أن الغرباء هم رجال الأمن ولم يحدد من معه من المتهمين والمسافة الفاصلة بينهم ، الشيء الذي جعل ''ناصر الزفزافي'' يتدخل من داخل القفص الزجاجي ويصرخ قائلا: ''كروط واش داير راسك فيها كولومبو''، مما أثار حفيظة المحامي ''عبد الكبير طبيح'' لينتفض هو الآخر في وجه هيئة دفاع المعتقلين قائلا: ''أطلب من الزملاء ديالي يهضرو مع المعتقلين ميوجهوش الخطاب للدفاع...'' وزاد قائلا: ''أو سنضطر لاستدعاء السيد النقيب ...''.

وتدخل المحامي ''محمد أغناش''معتبرا أن السؤال تدليسي ويروم لمصيدة المعتقلين ، كما حاول المحامي ''عبد العزيز النويضي'' أن يعلق هو الآخر إلا أن ''كروط'' قاطع الجميع ووجه الخطاب إلى القاضي ''علي الطرشي'' مطالبا بوضع حد لتصرفات هيئة دفاع المعتقلين مع حفظ حقهم في الاعتراض عن السؤال أو امتناع المعتقل عن الجواب دون الخوض في تقييم الأسئلة التي تتقدم بها هيئة الطرف المدني ، وهو ما خلق بلبلة غير مسبوقة داخل قاعة المحاكمة ، وطالب وكيل الملك بالكلمة إلا أن القاضي رفع الجلسة وأعلن التأجيل لمواكبة أشغال الجلسة إلى ما بعد زوال يوم غد الثلاثاء.