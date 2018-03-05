بالصورة..قيادية بارزة بالبيجيدي طالع ليها الدم تهاجم قناة ''ميدي 1 تيفي'' ﻿

عبرت أمينة ماء العينين، البرلمانية والقيادية البارزة في حزب العدالة والتنمية، عن غضبها الشديد واستيائها بسبب منعها من المرور في قناة ''ميدي 1 تيفي''.

''شوف تيفي''

عبرت أمينة ماء العينين، البرلمانية والقيادية البارزة في حزب العدالة والتنمية، عن غضبها الشديد واستيائها بسبب منعها من المرور في قناة ''ميدي 1 تيفي''.

وأوضحت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها بالفيسبوك، بأنها مُنعت من الظهور بقناة ''ميدي 1 تيفي'' بالرغم من توصلها بدعوة رسمية، مشيرة إلى أن المصدر الذي أمر بمنعها لازال مجهولا.

وكتبت ماء العنين في تدوينتها: '' ها الإعلام الرسمي مفتوح..وأنا زعما علاش منعتموني من المرور في ميدي1 تيفي- بعد أن وجهوا لي دعوة رسمية وإعلان رسمي- بأمر يجهل مصدره الى الآن...شكون نكون أنا زعما في ملك الله؟وماذا كنت سأقول ..في إطار الحق في المعلومة لازلت أنتظر الجواب''.