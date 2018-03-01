 مؤلم..هذا هو جديد ''الأم'' المكناسية اللي قتلات أطفالها بطريقة بشعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎ | بووز

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي | مجتمع

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها | ثقافة و فنون

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها

محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب محمد العلمي مشيشي وزير العدل الأسبق بـمناسبة تكريمه | مجتمع

''محمد عبد النبوي'' رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب ''محمد العلمي مشيشي'' وزير العدل الأسبق

مسرحية الله يدينا فالضو دعوة لإشاعة قيم السلام والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنقاذ الشباب من دعاة الفتنة | مجتمع

مسرحية ''الله يدينا فالضو'' دعوة لإشاعة قيم السلام والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنقاذ

بالصور..توزيع دراجات نارية حديثة على رجال الحموشي بفاس | بوليتيك

بالصور..توزيع دراجات نارية حديثة على رجال الحموشي بفاس

تقرير شامل لـ بي إن سبورت.. كل ما تريدون معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان و ريال مدريد | بووز

تقرير شامل لـ ''بي إن سبورت''.. كل ما تريدون معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان و ريال مدريد

صادم..شرملة شابة تعمل بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس | حوادث و حقوق

صادم..شرملة شابة تعمل بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس

سرقة مليارين ونصف من منتجع مازغان بالجديدة | مجتمع

سرقة مليارين ونصف من منتجع مازغان بالجديدة

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

مؤلم..هذا هو جديد ''الأم'' المكناسية اللي قتلات أطفالها بطريقة بشعة

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 20:35 مؤلم..هذا هو جديد الأم المكناسية اللي قتلات أطفالها بطريقة بشعة | حوادث و حقوق
مؤلم..هذا هو جديد ''الأم'' المكناسية اللي قتلات أطفالها بطريقة بشعة
قضت استئنافية مكناس، الأسبوع الماضي، بإحالة ''الأم'' المتورطة في قتل طفليها بمنطقة ''ويسلان'' ، على مستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية.

''شوف تيفي''

قضت استئنافية مكناس، الأسبوع الماضي، بإحالة ''الأم'' المتورطة في قتل طفليها بمنطقة ''ويسلان'' ، على مستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية.

وحسب مصادر محلية فإن الحالة النفسية لـ ''الأم'' بعد الجريمة، وبعد عرضها على طبيب نفسي، أكدت خبرته مرضها العقلي وانعدام مسؤوليتها الجنائية لحظة ارتكاب الجريمة، وتقرر إحالتها على مستشفى الأمراض العقلية.

تجدر الإشارة إلى أن ''الأم'' المتزوجة بعسكري، قامت قبل أشهر وهي في حاللة هيجان، برمي طفليها البالغين من العمر على التوالي 4 سنوات و6 أشهر، من أعلى سطح منزل الأسرة ما تسبب في مصرعهما قبل أن تلقي بجسدها ما خلف إصابتها بجروح وكسور جد خطيرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأم ويسلان الحالة النفسية الأمراض العقلية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم..شرملة شابة تعمل بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس | حوادث و حقوق

صادم..شرملة شابة تعمل بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس

عاجل وبالفيديو..طوبيس شعلات فيه العافية بالبيضاء والناس تخلعو | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..طوبيس شعلات فيه العافية بالبيضاء والناس تخلعو

ياربي السلامة..في نفس المكان: انهيار سقف بمنزل بدرب الشرفاء بالبيضاء والمصابة لها علاقة بخولة ضحية الفاجعة الأولى | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..في نفس المكان: انهيار سقف بمنزل بدرب الشرفاء بالبيضاء والمصابة لها علاقة بخولة ضحية الفاجعة الأولى

هاذ شي كيخلع: شوفو السحور الخطير اللي لقاو في الرباط شاب كيسحر للبنات باش يبغيوه+فيديو | حوادث و حقوق

هاذ شي كيخلع: شوفو السحور الخطير اللي لقاو في الرباط ''شاب كيسحر للبنات باش يبغيوه''+فيديو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كوثر براني تُغير ستيل غنائها بعد جديدها الفني | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..كوثر براني تُغير ''ستيل'' غنائها بعد جديدها الفني

فيديو هـــام للسائقين..حضيو راسكم هاكيفاش غادي تسجل ليكم المخالفات | بــووز

فيديو هـــام للسائقين..حضيو راسكم هاكيفاش غادي تسجل ليكم المخالفات

بالفيديو..مجموعة التجاري وفا بنك تحقق ارتفاعا بـ5،4 مليار درهم بسبب تحسن وضعية القروض | مال و أعمال

بالفيديو..مجموعة التجاري وفا بنك تحقق ارتفاعا بـ5،4 مليار درهم بسبب تحسن وضعية القروض

مجلس جهة الشرق يتدارس الثروة المعدنية بإقليمي جرادة و فكيك و خط سككي جديد بين وجدة و بركان | خارج البلاطو

مجلس جهة الشرق يتدارس الثروة المعدنية بإقليمي جرادة و فكيك و خط سككي جديد بين وجدة و بركان

﻿

آخر المستجدات

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎ | بووز
منذ 25 دقيقة

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي | مجتمع

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها | ثقافة و فنون

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها

محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب محمد العلمي مشيشي وزير العدل الأسبق بـمناسبة تكريمه | مجتمع

''محمد عبد النبوي'' رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب ''محمد العلمي مشيشي'' وزير العدل الأسبق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.