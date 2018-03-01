مؤلم..هذا هو جديد ''الأم'' المكناسية اللي قتلات أطفالها بطريقة بشعة ﻿

قضت استئنافية مكناس، الأسبوع الماضي، بإحالة ''الأم'' المتورطة في قتل طفليها بمنطقة ''ويسلان'' ، على مستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية.

''شوف تيفي''

قضت استئنافية مكناس، الأسبوع الماضي، بإحالة ''الأم'' المتورطة في قتل طفليها بمنطقة ''ويسلان'' ، على مستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية.

وحسب مصادر محلية فإن الحالة النفسية لـ ''الأم'' بعد الجريمة، وبعد عرضها على طبيب نفسي، أكدت خبرته مرضها العقلي وانعدام مسؤوليتها الجنائية لحظة ارتكاب الجريمة، وتقرر إحالتها على مستشفى الأمراض العقلية.

تجدر الإشارة إلى أن ''الأم'' المتزوجة بعسكري، قامت قبل أشهر وهي في حاللة هيجان، برمي طفليها البالغين من العمر على التوالي 4 سنوات و6 أشهر، من أعلى سطح منزل الأسرة ما تسبب في مصرعهما قبل أن تلقي بجسدها ما خلف إصابتها بجروح وكسور جد خطيرة.