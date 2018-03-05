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وزير التربية الوطنية الجديد يؤكد على ضرورة إعادة الثقة في المدرسة المغربية

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 20:14 وزير التربية الوطنية الجديد يؤكد على ضرورة إعادة الثقة في المدرسة المغربية | بوليتيك
وزير التربية الوطنية الجديد يؤكد على ضرورة إعادة الثقة في المدرسة المغربية
ترأس سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين 5 مارس 2018، بالرباط، لقاء تنسيقيا حضره الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية و المفتشان العامان

''شوف تيفي''

ترأس سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين 5 مارس 2018، بالرباط، لقاء تنسيقيا حضره الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية و المفتشان العامان للوزارة ورئيس ديوان الوزير ومديرات ومديرو الإدارة المركزية ومديرة ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرون الإقليميون ومديرو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين المفتشين ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد أكد الوزير سعيد أمزازي، في مستهل هذا اللقاء، على ضرورة إعادة الثقة في المدرسة المغربية وترسيخ مصداقيتها لدى الأسر، وحث الجميع على تكثيف الجهود من أجل التنزيل الجيد لمشاريع الرؤية الإستراتيجية 2015 - 2030، تماشيا مع مقتضيات مشروع القانون الإطار الذي سيمنح استدامة تنزيلها.

وشدد أمزازي، يضيف البلاغ على أهمية تأهيل الرأسمال البشري وإيلائه العناية الكافية، باعتباره رافعة للنهوض بالمشروع التنموي ببلادنا، ومفتاح مختلف الإصلاحات الهيكلية للمنظومة التربوية، التي ستأخذ منعطفا حاسما بعد المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين.

وأشار البلاغ إلى أن الوزير استحضر مجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها بالمنظومة التربوية، وخاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة التمدرس وتعميمه، وتنزيل النموذج البيداغوجي الجديد، وإرساء الجهوية الموسعة.

وأبرز البلاغ أن اللقاء، شكل مناسبة قدم فيها الوزير خارطة طريق استشرافية للتنزيل الأنجع لمختلف مشاريع الرؤية الاستراتيجية، تنبني على ترصيد المكتسبات المحققة، وتدعو إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تجديد الفعل التربوي ومواكبته عن قرب، وتطعيمه بمختلف الملاحظات والاقتراحات المستلهمة من واقع التجربة الميدانية، مؤكدا بأن الوزير

شدد السيد على ضرورة جعل التلميذ والأستاذ أساس أي مشروع يرمي إلى النهوض بالمنظومة التربوية في بلدنا، في أفق تحقيق النتيجة المبتغاة، ألا وهي استرجاع ثقة المجتمع بكافة مكوناته في المنظومة التربوية المغربية، داعيا مدبري الوزارة إلى الانكباب على إنجاح الأوراش المفتوحة ذات الصلة بالتهيئ للدخول المدرسي المقبل، من قبيل استمرار تأهيل المؤسسات التعليمية، وتوفير الظروف المناسبة للتمدرس لفائدة التلميذات والتلاميذ، وكذا الحد من الاكتظاظ في الفصول الدراسية ، فضلا عن تنزيل المشاريع التربوية.

 

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المغرب شوف تيفي سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

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