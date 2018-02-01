إيداع 6 متهمين بالسجن المحلي العرجات بعد الاستماع إليهم في إطار مسطرة التحقيق الإعدادي في قضايا لها علاقة بالإرهاب ﻿

أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الاثنين بإيداع ستة متهمين يتابعون من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب، السجن المحلي، العرجات، وذلك بعد الاستماع إليهم في

''شوف تيفي''+''و م ع''

أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الاثنين بإيداع ستة متهمين يتابعون من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب، السجن المحلي، العرجات، وذلك بعد الاستماع إليهم في إطار مسطرة التحقيق الإعدادي.

وأفاد مصدر قضائي ، بأنه وجهت لهؤلاء المتهمين الذين تمت إحالتهم في وقت سابق اليوم على الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها ، تهم تتعلق على الخصوص ب ''تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، والانتماء والإشادة بتنظيم إرهابي(...)''. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكن يوم 21 فبراير المنصرم ، في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ''داعش'' مكونة من ستة عناصر تتراوح أعمارهم بين 22 و42 سنة ، ينشطون بمدينة طنجة .

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن التحريات تفيد أن عناصر هذه الخلية التي يتزعمها معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، متورطون في اعتداءات في حق عدة أشخاص بهذه المدينة، باستعمال أسلحة بيضاء وعصي وأقنعة.

كما أظهر البحث، يضيف المصدر ذاته، أن العناصر الموقوفة على صلة بالشبكة الإرهابية الموالية لـ''داعش'' التي تم تفكيكها بتاريخ 2018/02/01، بمدينتي طنجة ومكناس، حيث تأكد ضلوعها في التخطيط لاعتداءات تستهدف المس الخطير بأمن واستقرار المملكة.