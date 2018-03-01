عاجل..سار للجماهير الرجاوبة قبل مباراة الرجاء ونواذيبو ﻿

توصل فريق الرجاء البيضاوي، يومه الإثنين، برد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيتمكن من خلاله اللاعبان منير عوبادي وعبد العظيم خضروف من المشاركة في مباراة الرجاء وخصمه نواذيبو الموريتاني

''شوف تيفي''

توصل فريق الرجاء البيضاوي، يومه الإثنين، برد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيتمكن من خلاله اللاعبان منير عوبادي وعبد العظيم خضروف من المشاركة في مباراة الرجاء وخصمه نواذيبو الموريتاني يوم غد الثلاثاء.

وحسب مصادر رجاوية فإن جامعة لقجع، أكدت للفريق الأخضر أحقيته في الاعتماد على اللاعبين المذكورين خلال الأدوار الأولى لكأس الاتحاد الإفريقي وذلك بعد تغيير القوانين الخاصة بهذه الأدوار.

وأشارت المصادر ذاتها أن المدرب الإسباني غاريدو، ومباشرة بعد توصل الفريق برد الجامعة، أضاف اللاعبين إلى اللائحة التي ستخوض هذه المباراة.