عاجل...المعتقلون على خلفية أحداث الحسيمة تقدموا بطلب للحصول على العفو الملكي..وهذا عددهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المعتقل ''عمر بوحراس''، كشف قبل قليل من يومه الإثنين 5 مارس، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، عن تقدمه بطلب رفقة 30 معتقلا على

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المعتقل ''عمر بوحراس''، كشف قبل قليل من يومه الإثنين 5 مارس، خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، عن تقدمه بطلب رفقة 30 معتقلا على خلفية أحداث الحسيمة للحصول على العفو الملكي.

وأوضح المعتقل ''عمر بوحراس'' للقاضي علي الطرشي بأنهم حصلوا سابقا من موظفين بالسجن المحلي عين السبع 1 المعروف ب ''عكاشة''، على استمارات خاصة بطلب العفو الملكي.

وأشار الموفد إلى أن المعتقل المذكور، عبر عن أمله في حصول المعتقلين مستقبلا على العفو الملكي.