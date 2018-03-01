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مثير ... روسيا تسمح لمشجعي المنتخبات الدولية باستعمال المخدرات خلال المونديال

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 19:03 مثير ... روسيا تسمح لمشجعي المنتخبات الدولية باستعمال المخدرات خلال المونديال | سبور
مثير ... روسيا تسمح لمشجعي المنتخبات الدولية باستعمال المخدرات خلال المونديال
قالت تقارير إخبارية روسية، أنه سيكون بإمكان مشجعي المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، استعمال جميع أنواع المخدرات.

''شوف سبور''

قالت تقارير إخبارية روسية، أنه سيكون بإمكان مشجعي المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، استعمال جميع أنواع المخدرات.

وأكد موقع ''كالتشيو ميركاتو'' يومه الاثنين ، نقلا عن صحيفة ''موسكو تايمز'' أن الحكومة الروسية ستسمح للأجانب باستعمال وحيازة المخدرات بما في ذلك القنب الهندي والكوكايين رفقة الأوراق الطبية المناسبة، مضيفة، أنه سيكون هناك ضباط أمن موجودين فى نقاط تفتيش في مختلفة الملاعب لتفعيل قواعد حمل هذه المواد كماريخوانا والكوكايين والهيروين، حيث يجب على الأجانب ملأ استمارة من أجل استعمال هذه المخدرات الطبية.

ومن مفارقات مونديال روسيا، أنه لن يسمح بالتدخين في ملاعب كل من موسكو وسانت بطرسبورغ وسوتشي، خلال البطولة العالمية. 

 

‫شوف تيفي

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المخدرات كأس العالم 2018 روسيا شوف سبور

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