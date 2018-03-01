عاجل.. العثماني يجتمع بالنقابات وهاشنو وقع فاللقاء ﻿

قال النعمة ميارة الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين، في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد الدين التقى يومه الإثنين بالنقابات الخمسة الأكثر تمثيلية، على أساس إعادة الروح لمسلسل

شــــوف تيفي:

قال النعمة ميارة الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين، في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد الدين التقى يومه الإثنين بالنقابات الخمسة الأكثر تمثيلية، على أساس إعادة الروح لمسلسل الحوار الإجتماعي الذي عاش مرحلة جمود في عهد حكومة بنكيران، مشيرا إلى أن الحكومة والنقابات اتفقا على هامش هذا اللقاء، على تشكيل لجنة تقنية تناط لها مهمة الإشتغال على 3 محاور أساسية تتمثل في تحسين الدخل بالقطاعين العام والخاص، وضمان الحريات النقابية بالقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز القوانين والتشريعات المرتبطة بالشغل.

وأوضح ميارة في ذات التصريح ، أن رئيس الحكومة اتفق مع ممثلي النقابات المعنية بالحوار الإجتماعي، على أن اللجان الثلاثة المنبثقة عن اللجنة التقنية، ستقوم برفع تصوراتها في صدد القضايا المطروحة في أخر شهر مارس الجاري، على أساس الخروج باتفاق يتم التوقيع عليه في نهاية شهر أبريل المقبل، على أن يكون ملزما للطرفين لأجل ثلاثة سنوات وفق ما هو مقترح من طرف رئيس الحكومة.

وأشار ميارة إلى أن الحكومة والنقابات سيوقعان على ما سيتم الاتفاق عليه في شأن الحوار المفتوح حاليا بينهما، على أساس تأجيل التداول في ما تبقى من النقاط الخلافية إلى أجل لاحق، مؤكدا أن اللجنة التقنية التي ستتطرق للقضايا المشار إليها، ستجتمع بعد غد من أجل تحديد جدول أعمال خاص بكل محور تفاوضي، يراعي أجلا زمنيا محددا.

وخلص الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين، إلى تأكيد معطى الإرادة السياسية والنقابية التي عبرت عنها الأطراف المشاركة في هذا اللقاء، مبرزا التزام النقابات بما فيها نقابة الاتحاد العام للشغالين بخدمة القضايا الاجتماعية العادلة التي تندرج في سياق تحريك مسلسل الحوار الاجتماعي