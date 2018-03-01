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هام..تطبيق جديد يمكن من أداء غرامات مخالفات السير

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 18:11 هام..تطبيق جديد يمكن من أداء غرامات مخالفات السير | مجتمع
هام..تطبيق جديد يمكن من أداء غرامات مخالفات السير
قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإغناء التطبيق المحمول المخصص لمخالفات السير بوظيفة جديدة تمكن المعنيين بالأمر من تتبع مراحل معالجة محاضر مخالفات قانون السير المرصودة بواسطة

''شوف تيفي''+''و م ع''

قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإغناء التطبيق المحمول المخصص لمخالفات السير بوظيفة جديدة تمكن المعنيين بالأمر من تتبع مراحل معالجة محاضر مخالفات قانون السير المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة.

وأفاد بلاغ للوزارة اليوم الاثنين، بأن إغناء التطبيق المحمول ''أنفراكسيون روتيير'' (المخالفات الطرقية) يأتي في إطار سعيها المستمر لتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والإصغاء الدائم لاحتياجاتهم.

وأوضح المصدر ذاته أنه أصبح بالإمكان الاطلاع على الوضعية المحينة لمحضر المخالفات عبر التطبيق ''أنفراكسيون روتيير'' (الغرامة مؤداة بالخزينة العامة، المحضر أرسل إلى المحكمة، الغرامة مؤادة بالمحكمة، صدور حكم بعدم الإدانة، متابعة قضائية..)، الشيء الذي يوفر على المواطن عناء التنقل بين الإدارات لمعرفة مآل المحضر الذي توصل به.

وحسب البلاغ، فإن هذا التطبيق المحمول سجل أكثر من 700 ألف تحميل منذ إطلاقه في أبريل 2016، ويسجل يوميا حوالي 120 ألف عملية ولوج.

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