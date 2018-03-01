وأخيرا جاء الفرج وتنازل بنشماس عن متابعة أربعة صحافيين بوساطة من نقابة الصحافة.. ﻿

بعد أن أثارت متابعة أربعة صحافيين من منابر إعلامية مختلفة من طرف رئيس مجلس المستشارين تساؤلات عديدة من داخل الجسم الصحفي، وذلك بتهمة تسريب معلومات محمية بقانون السرية والمتعلقة بجلسة الاستماع إلى

شوف تيفي

بعد أن أثارت متابعة أربعة صحافيين من منابر إعلامية مختلفة من طرف رئيس مجلس المستشارين تساؤلات عديدة من داخل الجسم الصحفي، وذلك بتهمة تسريب معلومات محمية بقانون السرية والمتعلقة بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق من طرف لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، جاء الفرج أخيرا، حيث توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تخبر من خلاله الرأي العام أن مهمة وساطتها كللت بالنجاح ووافق رئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة.

وكان الصحفيون المتابعون قد فوضوا في وقت سابق لرئيس النقابة بحث التسوية في هذا الملف. وعبرت النقابة في بلاغها عن امتنانها الكبير لرئيس مجلس المستشارين ولرئيس لجنة تقصي الحقائق وللزملاء الصحافيين الأربعة الذين تفاعلوا إيجابيا مع المساعي في التسوية وتجسيد هذه النتيجة الايجابية. حسب ما جاء في نص البلاغ.