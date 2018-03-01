صادم..بنات كايديرو المساج و منين كتعَيط ليهم كيعرضو عليك خدمات جنسية فكازا بين 300 و 500 درهم ﻿

تفاجأ العديد من النشطاء من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، بظهور موقع إعلانات جديد، يحتوي على المئات من الأرقام الهاتفية وصورا لعاملات تدليك ''ماساج''، تعرضن خدماتهن على الراغبين في

''شوف تيفي'':

تفاجأ العديد من النشطاء من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، بظهور موقع إعلانات جديد، يحتوي على المئات من الأرقام الهاتفية وصورا لعاملات تدليك ''ماساج''، تعرضن خدماتهن على الراغبين في الارتخاء والحصول على متعة أطلقن عليها ''ما تكون غير على خاطرك'' والتي قد تعني المتعة الجنسية.

ومن أجل التأكد من صحة هذه المعلومات، ربطت ''شوف تيفي'' الاتصال بالعديد من الأرقام الهاتفية الموضوعة في هذا الموقع، وتأكد بالفعل بأنها تعود لعاملات في التدليك، يقمن بعرض خدماتهن الخاصة بـ ''الماساج'' و''الحمام'' في مراكز مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 300 و500 درهم، بالإضافة إلى خدمة ''ما تكون غير على خاطرك''.

وخلال الاتصال بإحدى العاملات في هذا المجال بمركز يوجد بحي راق بمدينة الدار البيضاء، عبرت عن استعدادها لتقديم جميع الخدمات بما فيها الخدمة الجنسية قائلة ''غير جي أحبيبي نتهلا فيك وغادي نتفاهمو''.