 عاجل..جديد جلسة الزفزافي ورفاقه: الاستماع لأحد المتورطين في مقاطعة خطبة صلاة الجمعة داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎ | بووز

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي | مجتمع

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها | ثقافة و فنون

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها

محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب محمد العلمي مشيشي وزير العدل الأسبق بـمناسبة تكريمه | مجتمع

''محمد عبد النبوي'' رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب ''محمد العلمي مشيشي'' وزير العدل الأسبق

مسرحية الله يدينا فالضو دعوة لإشاعة قيم السلام والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنقاذ الشباب من دعاة الفتنة | مجتمع

مسرحية ''الله يدينا فالضو'' دعوة لإشاعة قيم السلام والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنقاذ

بالصور..توزيع دراجات نارية حديثة على رجال الحموشي بفاس | بوليتيك

بالصور..توزيع دراجات نارية حديثة على رجال الحموشي بفاس

تقرير شامل لـ بي إن سبورت.. كل ما تريدون معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان و ريال مدريد | بووز

تقرير شامل لـ ''بي إن سبورت''.. كل ما تريدون معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان و ريال مدريد

صادم..شرملة شابة تعمل بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس | حوادث و حقوق

صادم..شرملة شابة تعمل بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس

سرقة مليارين ونصف من منتجع مازغان بالجديدة | مجتمع

سرقة مليارين ونصف من منتجع مازغان بالجديدة

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

عاجل..جديد جلسة الزفزافي ورفاقه: الاستماع لأحد المتورطين في مقاطعة خطبة صلاة الجمعة داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 17:20 عاجل..جديد جلسة الزفزافي ورفاقه: الاستماع لأحد المتورطين في مقاطعة خطبة صلاة الجمعة داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة | بوليتيك
عاجل..جديد جلسة الزفزافي ورفاقه: الاستماع لأحد المتورطين في مقاطعة خطبة صلاة الجمعة داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستنئاف بمدينة البيضاء، بأن بداية أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والتي تجرى فصولها في هذه اللحظات من يومه الاثنين 5 مارس، كانت بالاستماع إلى أحد المتورطين

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستنئاف بمدينة البيضاء، بأن بداية أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والتي تجرى فصولها في هذه اللحظات من يومه الاثنين 5 مارس، كانت بالاستماع إلى أحد المتورطين في الأحداث الخطيرة التي وقعت داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، خلال مقاطعة خطبة صلاة الجمعة.

وأوضح الموفد بأن الأمر يتعلق بالمعتقل ''عمر بوحراس''، حيث واجهه القاضي بالتهم المنسوبة إليه ومن بينها محاولة القتل العمد، وسمح له بالكشف عن ظروف وملابسات اعتقاله.

وأبرز الموفد بأن المعتقل وخلال الاستماع له، اعترف بتواجده داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، وعلاقته بما وقع خلال خطبة صلاة الجمعة، وأكد بأن الإمام قال خلال خطبته: ''إن بعض نشطاء الريف يشعلون نار الفتنة والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها''، وهو الكلام الذي لم يعجبه ليقوم بالضرب بيديه على المنبر.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مسجد محمد الخامس خطبة صلاة الجمعة عمر بوحراس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..توزيع دراجات نارية حديثة على رجال الحموشي بفاس | بوليتيك

بالصور..توزيع دراجات نارية حديثة على رجال الحموشي بفاس

نـــايضة بالمعقول..الزفزافي يصف المحامي كروط بـكـولومبو.. وطبيـح ينتفض في وجه هيئة دفاع المعتقلين وهــذا ماقرره القاضي | بوليتيك

نـــايضة بالمعقول..''الزفزافي'' يصف المحامي ''كروط'' بـ''كـولومبو''.. و''طبيـح'' ينتفض في وجه هيئة دفاع المعتقلين وهــذا ماقرره القاضي

بالصورة..قيادية بارزة بالبيجيدي طالع ليها الدم تهاجم قناة ميدي 1 تيفي | بوليتيك

بالصورة..قيادية بارزة بالبيجيدي طالع ليها الدم تهاجم قناة ''ميدي 1 تيفي''

وزير التربية الوطنية الجديد يؤكد على ضرورة إعادة الثقة في المدرسة المغربية | بوليتيك

وزير التربية الوطنية الجديد يؤكد على ضرورة إعادة الثقة في المدرسة المغربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كوثر براني تُغير ستيل غنائها بعد جديدها الفني | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..كوثر براني تُغير ''ستيل'' غنائها بعد جديدها الفني

فيديو هـــام للسائقين..حضيو راسكم هاكيفاش غادي تسجل ليكم المخالفات | بــووز

فيديو هـــام للسائقين..حضيو راسكم هاكيفاش غادي تسجل ليكم المخالفات

بالفيديو..مجموعة التجاري وفا بنك تحقق ارتفاعا بـ5،4 مليار درهم بسبب تحسن وضعية القروض | مال و أعمال

بالفيديو..مجموعة التجاري وفا بنك تحقق ارتفاعا بـ5،4 مليار درهم بسبب تحسن وضعية القروض

مجلس جهة الشرق يتدارس الثروة المعدنية بإقليمي جرادة و فكيك و خط سككي جديد بين وجدة و بركان | خارج البلاطو

مجلس جهة الشرق يتدارس الثروة المعدنية بإقليمي جرادة و فكيك و خط سككي جديد بين وجدة و بركان

﻿

آخر المستجدات

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎ | بووز
منذ 25 دقيقة

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي | مجتمع

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها | ثقافة و فنون

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها

محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب محمد العلمي مشيشي وزير العدل الأسبق بـمناسبة تكريمه | مجتمع

''محمد عبد النبوي'' رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب ''محمد العلمي مشيشي'' وزير العدل الأسبق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.