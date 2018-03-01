عاجل..جديد جلسة الزفزافي ورفاقه: الاستماع لأحد المتورطين في مقاطعة خطبة صلاة الجمعة داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستنئاف بمدينة البيضاء، بأن بداية أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والتي تجرى فصولها في هذه اللحظات من يومه الاثنين 5 مارس، كانت بالاستماع إلى أحد المتورطين

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستنئاف بمدينة البيضاء، بأن بداية أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والتي تجرى فصولها في هذه اللحظات من يومه الاثنين 5 مارس، كانت بالاستماع إلى أحد المتورطين في الأحداث الخطيرة التي وقعت داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، خلال مقاطعة خطبة صلاة الجمعة.

وأوضح الموفد بأن الأمر يتعلق بالمعتقل ''عمر بوحراس''، حيث واجهه القاضي بالتهم المنسوبة إليه ومن بينها محاولة القتل العمد، وسمح له بالكشف عن ظروف وملابسات اعتقاله.

وأبرز الموفد بأن المعتقل وخلال الاستماع له، اعترف بتواجده داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، وعلاقته بما وقع خلال خطبة صلاة الجمعة، وأكد بأن الإمام قال خلال خطبته: ''إن بعض نشطاء الريف يشعلون نار الفتنة والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها''، وهو الكلام الذي لم يعجبه ليقوم بالضرب بيديه على المنبر.