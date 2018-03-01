 آش هاذ الشوهة والفضيحة..بعد اعتقال الراقي بسبب الاغتصاب: انتشار فيديو لراقي مغربي يمسك فتاة من جهازها التناسلي ﻿
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آش هاذ الشوهة والفضيحة..بعد اعتقال الراقي بسبب الاغتصاب: انتشار فيديو لراقي مغربي يمسك فتاة من جهازها التناسلي

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 17:03 آش هاذ الشوهة والفضيحة..بعد اعتقال الراقي بسبب الاغتصاب: انتشار فيديو لراقي مغربي يمسك فتاة من جهازها التناسلي | مجتمع
آش هاذ الشوهة والفضيحة..بعد اعتقال الراقي بسبب الاغتصاب: انتشار فيديو لراقي مغربي يمسك فتاة من جهازها التناسلي
بعد اعتقال ''مصعب'' أشهر ''راق'' بالمغرب بسبب اتهام فتاة له باغتصابها وابتزازها ، أعادت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، تناقل مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام أحد الرقاة بأمور

''شوف تيفي''

بعد اعتقال ''مصعب'' أشهر ''راق'' بالمغرب بسبب اتهام فتاة له باغتصابها وابتزازها ، أعادت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، تناقل مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام أحد الرقاة بأمور شاذة خلال علاجه لفتاة بواسطة الرقية الشرعية.

ويظهر هذا الفيديو الصادم والذي تبلغ مدته دقيقتان و20 ثانية، هذا الراقي الملتحي، وهو يضع يده بالعضو التناسلي للفتاة، ويطالب كما يدعى ''الجن'' بمغادرة جسدها حتى تستطيع الزواج.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم الكبيرة من مضمونه، مؤكدين بأن العشرات من النساء سقطن ضحايا ممارسات شاذة، أبطالها رقاة يستغلون الدين والقرآن للقيام بأمور غير أخلاقية.

 

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