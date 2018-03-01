عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بحضور والده وغياب بعض المعتقلين بسبب المرض ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، والتي انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، تعرف حضور والد ناصر الزفزافي والذي غاب عن

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، والتي انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، تعرف حضور والد ناصر الزفزافي والذي غاب عن الجلسات الماضية.

وأوضح الموفد بأن الجلسة تعرف غياب المعتقل ''أحمد النعيمي'' الذي تعذر عليه الحضور، وقد تقدم ممثل النيابة العامة بشهادة طبية إلى القاضي علي الطرشي تبرر سبب هذا التغيب.

وأوضح الموفد بأن ممثل النيابة العامة، التمس من القاضي السماح للمعتقل ''ربيع الأبلق'' بمغادرة الجلسة بسبب إصابته بوعكة صحية، وهو الملتمس الذي استجاب له القاضي علي الطرشي.