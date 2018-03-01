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لاعبو الرجاء الرياضي يتخذون قرارا حاسما ضد حسبان

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 16:42 لاعبو الرجاء الرياضي يتخذون قرارا حاسما ضد حسبان | سبور
لاعبو الرجاء الرياضي يتخذون قرارا حاسما ضد حسبان
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن لاعبي فريق الرجاء الرياضي، يرغبون في عقد ندوة صحفية، خلال الأيام المقبلة، بسبب عدم صرف المستحقات المالية العالقة لدى المكتب المسير برئاسة سعيد حسبان.

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن لاعبي فريق الرجاء الرياضي، يرغبون في عقد ندوة صحفية، خلال الأيام المقبلة، بسبب عدم صرف المستحقات المالية العالقة لدى المكتب المسير برئاسة سعيد حسبان.

وأضافت نفس المصادر، أن اللاعبين سيقومون بعقد ندوة صحفية ، من أجل التوضيح للجماهير الرجاوية السبب وراء قيامهم بالإضراب عن التداريب من أجل الضغط على الرئيس بصرف مستحقاتهم المالية، خصوصا أنهم يسعون للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

ويذكر أن لاعبي الرجاء لم يتوصلوا بمنح 15 مباراة ، وراتب 4 أشهر ، ومنح التوقيع السنوية، علما أن حسبان وعدهم بصرفها دون أن يلتزم بوعده.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حسبان الرجاء منخرطون

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