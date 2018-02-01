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ســـابقة.. مــديرية الضرائـب تتابع المغاربة عبر ''الفيسبوك'' و''اليوتيوب'' و''تويتر'' و ''إنستغرام''.. وهاكيفاش

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 16:39 ســـابقة.. مــديرية الضرائـب تتابع المغاربة عبر الفيسبوك واليوتيوب وتويتر و إنستغرام.. وهاكيفاش | نت 2.0
ســـابقة.. مــديرية الضرائـب تتابع المغاربة عبر ''الفيسبوك'' و''اليوتيوب'' و''تويتر'' و ''إنستغرام''.. وهاكيفاش
أعـــلنت المديرية العامة للضرائب، يوم الجمعة الماضي، عن إطلاق صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' و''تويتر'' و''إنستغرام''، فضلا عن إطلاقها قناة باليوتيوب، تحت عنوان ''ضريبتنا''.

''شــوف تيفي''

أعـــلنت المديرية العامة للضرائب، يوم الجمعة الماضي، عن إطلاق صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' و''تويتر'' و''إنستغرام''، فضلا عن إطلاقها قناة باليوتيوب، تحت عنوان ''ضريبتنا''.

وأوضح بـــلاغ للمديرية أن هذه الصفحات، التي تأتي استكمالا لتدابير أطلقت سابقا، تتوخى تسهيل الولوج للمعلومة الضريبية وفهمها، من خلال نشر أشرطة فيديو لتعميم مفهوم الضرائب و''منشورات'' إخبارية، مشيرا إلى أن أشرطة الفيديو الصادرة على الفيسبوك ويوتيوب توضح بطريقة مبسطة المواضيع المتعلقة بالضرائب وشرح المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بقانون المالية.

وزاد المصدر ذاته أن هــذه 'المنشورات'' تتناول المستجدات الضريبية وحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، فضلا عن الاستجابة لبعض الوضعيات الضريبية، مشيرا إلى أن محتوى المنشورات مصمم بأسلوب بسيط بالعربية الدارجة، من أجل فهم أفضل للموضوع.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الضرائب المغاربة اليوتيب الفيسبوك

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