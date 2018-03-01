الشرطة الأرجنتينية تعتقل ميسي لهذا السبب ! ﻿

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن الشرطة الأرجنتينية اعتقلت يوم الأحد ماتياس ميسي شقيق نجم كرة القدم ليونيل ميسي بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى وتهديد سائقها بسلاح ناري، بعدما دخل في مشادة عنيفة مع

''شوف سبور''

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن الشرطة الأرجنتينية اعتقلت يوم الأحد ماتياس ميسي شقيق نجم كرة القدم ليونيل ميسي بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى وتهديد سائقها بسلاح ناري، بعدما دخل في مشادة عنيفة مع سائق السيارة التي اصطدم بها.

وأكدت وكالة الأنباء الأرجنتينية (تيلام)، أن الشرطة اعتقلت ماتياس، الشقيق الأكبر لميسي، في منتجع فيا جيسيل، الواقع على مسافة 400 كيلومتر جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وفق ما أوردته قناة ''روسيا اليوم''.

ويذكر أن هذا هو الاعتقال الثاني خلال 3 أشهر فقط للشقيق الأكبر لميسي ، حيث كان قيد الإقامة الجبرية لحيازته سلاحا غير مرخص، حيث اضطر إلى دفع كفالة بقيمة 100 ألف يورو لاستعادة حريته.