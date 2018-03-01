 الشرطة الأرجنتينية تعتقل ميسي لهذا السبب ! ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎ | بووز

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي | مجتمع

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها | ثقافة و فنون

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها

محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب محمد العلمي مشيشي وزير العدل الأسبق بـمناسبة تكريمه | مجتمع

''محمد عبد النبوي'' رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب ''محمد العلمي مشيشي'' وزير العدل الأسبق

مسرحية الله يدينا فالضو دعوة لإشاعة قيم السلام والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنقاذ الشباب من دعاة الفتنة | مجتمع

مسرحية ''الله يدينا فالضو'' دعوة لإشاعة قيم السلام والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف وإنقاذ

بالصور..توزيع دراجات نارية حديثة على رجال الحموشي بفاس | بوليتيك

بالصور..توزيع دراجات نارية حديثة على رجال الحموشي بفاس

تقرير شامل لـ بي إن سبورت.. كل ما تريدون معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان و ريال مدريد | بووز

تقرير شامل لـ ''بي إن سبورت''.. كل ما تريدون معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان و ريال مدريد

صادم..شرملة شابة تعمل بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس | حوادث و حقوق

صادم..شرملة شابة تعمل بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس

سرقة مليارين ونصف من منتجع مازغان بالجديدة | مجتمع

سرقة مليارين ونصف من منتجع مازغان بالجديدة

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

الشرطة الأرجنتينية تعتقل ميسي لهذا السبب !

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 16:25 الشرطة الأرجنتينية تعتقل ميسي لهذا السبب ! | سبور
الشرطة الأرجنتينية تعتقل ميسي لهذا السبب !
كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن الشرطة الأرجنتينية اعتقلت يوم الأحد ماتياس ميسي شقيق نجم كرة القدم ليونيل ميسي بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى وتهديد سائقها بسلاح ناري، بعدما دخل في مشادة عنيفة مع

''شوف سبور''

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن الشرطة الأرجنتينية اعتقلت يوم الأحد ماتياس ميسي شقيق نجم كرة القدم ليونيل ميسي بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى وتهديد سائقها بسلاح ناري، بعدما دخل في مشادة عنيفة مع سائق السيارة التي اصطدم بها.

وأكدت وكالة الأنباء الأرجنتينية (تيلام)، أن الشرطة اعتقلت ماتياس، الشقيق الأكبر لميسي، في منتجع فيا جيسيل، الواقع على مسافة 400 كيلومتر جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وفق ما أوردته قناة ''روسيا اليوم''.

ويذكر أن هذا هو الاعتقال الثاني خلال 3 أشهر فقط للشقيق الأكبر لميسي ، حيث كان قيد الإقامة الجبرية لحيازته سلاحا غير مرخص، حيث اضطر إلى دفع كفالة بقيمة 100 ألف يورو لاستعادة حريته.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ليونيل ميسي الشرطة الأرجنتينية شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

زكرياء لبيض: سعيد بالعودة مرة أخرى للمنتخب المغربي | سبور

زكرياء لبيض: سعيد بالعودة مرة أخرى للمنتخب المغربي

مثير.. رونالدو يعارض تعاقد الريال مع نجم فريق باييرن ميونخ | سبور

مثير.. رونالدو يعارض تعاقد الريال مع نجم فريق باييرن ميونخ

رئيس الكاف: ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 شرف للقارة الإفريقية | سبور

رئيس الكاف: ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 شرف للقارة الإفريقية

عاجل..سار للجماهير الرجاوبة قبل مباراة الرجاء ونواذيبو | سبور

عاجل..سار للجماهير الرجاوبة قبل مباراة الرجاء ونواذيبو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كوثر براني تُغير ستيل غنائها بعد جديدها الفني | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بالفيديو..كوثر براني تُغير ''ستيل'' غنائها بعد جديدها الفني

فيديو هـــام للسائقين..حضيو راسكم هاكيفاش غادي تسجل ليكم المخالفات | بــووز

فيديو هـــام للسائقين..حضيو راسكم هاكيفاش غادي تسجل ليكم المخالفات

بالفيديو..مجموعة التجاري وفا بنك تحقق ارتفاعا بـ5،4 مليار درهم بسبب تحسن وضعية القروض | مال و أعمال

بالفيديو..مجموعة التجاري وفا بنك تحقق ارتفاعا بـ5،4 مليار درهم بسبب تحسن وضعية القروض

مجلس جهة الشرق يتدارس الثروة المعدنية بإقليمي جرادة و فكيك و خط سككي جديد بين وجدة و بركان | خارج البلاطو

مجلس جهة الشرق يتدارس الثروة المعدنية بإقليمي جرادة و فكيك و خط سككي جديد بين وجدة و بركان

﻿

آخر المستجدات

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎ | بووز
منذ 24 دقيقة

شاهد كيف تفاجأ سائح سعودي بما راءاه في المغرب وبالظبط مراكش السياحية‎

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي | مجتمع

تدريب مشترك بين الوقاية المدنية المغربية والدفاع المدني السعودي

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها | ثقافة و فنون

ملكة جمال المحجبات تعبر عن فخرها بمغربيتها

محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب محمد العلمي مشيشي وزير العدل الأسبق بـمناسبة تكريمه | مجتمع

''محمد عبد النبوي'' رئيس النيابة العامة يعـرج على مناقب ''محمد العلمي مشيشي'' وزير العدل الأسبق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.