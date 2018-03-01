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افضيحة وسط الإلتراس المغربية المشجعة لكرة القدم: بنات ضحايا التحرش الجنسي وسط مدرجات الملاعب

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 16:17 افضيحة وسط الإلتراس المغربية المشجعة لكرة القدم: بنات ضحايا التحرش الجنسي وسط مدرجات الملاعب | سبور
افضيحة وسط الإلتراس المغربية المشجعة لكرة القدم: بنات ضحايا التحرش الجنسي وسط مدرجات الملاعب
كشفت مشجعات مغربيات لكرة القدم منتميات لمجموعة من الإلتراس بالمغرب، عن تعرضهن للتحرش الجنسي بمدرجات الملاعب المغربية.

''شوف تيفي''

كشفت مشجعات مغربيات لكرة القدم منتميات لمجموعة من الإلتراس بالمغرب، عن تعرضهن للتحرش الجنسي بمدرجات الملاعب المغربية.

ووفق ما كشف عنه موقع ''DW'' الألماني نهاية الأسبوع المنصرم، فإنه ورغم تواجد النساء داخل مجوعة ''الألتراس''، فإنهن يتعرضن لمجموعة من المضايقات، مشيرا إلى أن سارة مشجعة فريق ''الوداد البيضاوي'' في تعليقها على هذا الأمر، قالت: ''في الملعب كثيرا ما نتعرض للتحرش وبعض الألفاظ الدنيئة التي تسيئ لنا كفتيات''.

وأضاف المصدر ذاته بأن سارة وجوابا على سؤال حول كيفية حماية أنفسهن من التحرش، قالت: ''نكون دائما مرافقات من طرف أصدقاء ذكور كنوع من الحماية''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التحرش الجنسي الملاعب المغربية مشجعة فتيات

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