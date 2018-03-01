صادم..حجز مواد فاسدة بحد السوالم تستخدم في صناعة البسكويت ﻿

حجزت عناصر الدرك الملكي بمنطقة حدّ السوالم شحنة فاسدة من المواد الأولية التي يصنع منها البسكويت وحلويات الأطفال، يقدر وزنها ب 50 طنا. بمستودعات شركة متخصصة في صناعة المواد الأولية التي تستعمل في

''شوف تيفي''

حجزت عناصر الدرك الملكي بمنطقة حدّ السوالم شحنة فاسدة من المواد الأولية التي يصنع منها البسكويت وحلويات الأطفال، يقدر وزنها ب 50 طنا. بمستودعات شركة متخصصة في صناعة المواد الأولية التي تستعمل في صناعة السكريات، مساء الجمعة الماضي.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر يومه الإثنين، فإن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي حدّ السوالم، والسلطة المحلية بالساحل أولاد احريز، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصالح عمالة برشيد، ومكتب حفظ الصحة بالسوالم، انتقلوا جميعا إلى مقر الشركة، وقاموا بحجز المواد الأولية، وتم تعيين ''حراسة'' على الشركة في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وذكرت اليومية بأن الشركة المتورطة في هذه المخالفة تتوفر على كل الرخص القانونية للاشتغال وتعمل منذ سنوات على صنع الحلويات، قبل أن يتم اكتشاف هذه التلاعبات الخطيرة على صحة المواطنين.