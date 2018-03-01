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حصري وبالفيديو..دوزيم مشات فيها بسبب برنامج الصدمة الشهير وغادي تواجه دعاوى قضائية في ثلاث دول

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 15:45 حصري وبالفيديو..دوزيم مشات فيها بسبب برنامج الصدمة الشهير وغادي تواجه دعاوى قضائية في ثلاث دول | ثقافة و فنون
حصري وبالفيديو..دوزيم مشات فيها بسبب برنامج الصدمة الشهير وغادي تواجه دعاوى قضائية في ثلاث دول
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشركة المنتجة للبرنامج الاجتماعي ''الصدمة''، من المنتظر أن تقوم برفع ثلاث دعاوى قضائية على قناة ''دوزيم'' في ثلاث دول ويتعلق الأمر بمصر والإمارات والمغرب، بسبب برنامج

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشركة المنتجة للبرنامج الاجتماعي ''الصدمة''، من المنتظر أن تقوم برفع ثلاث دعاوى قضائية على قناة ''دوزيم'' في ثلاث دول ويتعلق الأمر بمصر والإمارات والمغرب، بسبب برنامج ''واش حنا هوما حنا'' والذي سيقدمه هشام مسرار.

وأوضح مصطفى البرنس زكي المشرف المصري على برنامج ''الصدمة'' في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الإثنين، بأنه تفاجأ بوضع القناة الثانية لـ ''البرومو'' الخاص ببرنامجها الجديد، والذي يعتبر نسخة طبق الأصل من ''برومو'' برنامج الصدمة، مشيرا إلى أن البرنامج المغربي سرق فكرة برنامج ''الصدمة'' وطبقها دون أن يقوم بإبداع أو تغيير.

وأبرز البرنس بأن قناة ''MBC '' ستقوم هي الأخرى برفع دعوى قضائية ضد القناة الثانية والشركة المنتجة لبرنامج ''واش حنا هما حنا''، معبرا عن امتعاضه واستيائه الشديد ، مؤكدا في الوقت نفسه بأن حلقات من برنامج الصدمة الخاصة بالسنة المقبلة سيتم تصويرها بالمغرب.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هشام مسرار برنامج الصدمة البرنامج دوزيم

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