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هاذ شي ديال الأفلام: شاب كيبغي فتاة رفضات عائلتها يزوجوها ليه في مكناس وهدد يفجر راسو ببوطة

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 15:33 هاذ شي ديال الأفلام: شاب كيبغي فتاة رفضات عائلتها يزوجوها ليه في مكناس وهدد يفجر راسو ببوطة | حوادث و حقوق
هاذ شي ديال الأفلام: شاب كيبغي فتاة رفضات عائلتها يزوجوها ليه في مكناس وهدد يفجر راسو ببوطة
هدد شاب ليلة أمس الأحد بحي البساتين بمدينة مكناس، بالانتحار من خلال تفجير نفسه بواسطة قنينة غاز، وذلك بسبب رفض أسرة فتاة تقطن بنفس الحي طلبه للزواج منها.

''شوف تيفي''

هدد شاب ليلة أمس الأحد بحي البساتين بمدينة مكناس، بالانتحار من خلال تفجير نفسه بواسطة قنينة غاز، وذلك بسبب رفض أسرة فتاة تقطن بنفس الحي طلبه للزواج منها.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب كان في حالة هيستيرية وهو يصرخ ويهدد بالانتحار، وذلك تعبيرا منه عن غضبه الشديد بسبب رفض أسرة فتاة العرض الذي تقدم به للزواج منها.

وأضافت المصادر ذاتها بأن أصدقاء الشاب وأبناء حيه، تدخلوا وأقنعوه بالعدول عن فكرة الانتحار، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، حلوا بعين المكان مباشرة بعد توصلهم بإخبارية في الموضوع.

 

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المغرب شوف تيفي مدينة مكناس الحي الانتحار قنينة غاز

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