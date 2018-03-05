عاجل وبالصورة.. لهذا السبب..سعد المجرد يعود إلى المغرب في هذا التاريخ ﻿

كشف الفنان المغربي سعد المجرد قبل قليل من يومه الإثنين، عبر حسابه بالفيسبوك عن عودته إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل مؤقت قبل العودة مرة أخرى إلى فرنسا.

''شوف تيفي''

كشف الفنان المغربي سعد المجرد قبل قليل من يومه الإثنين، عبر حسابه بالفيسبوك عن عودته إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل مؤقت قبل العودة مرة أخرى إلى فرنسا.

وكتب المجرد على حسابه بالفيسبوك: '' أود أحبائي أن أشارككم خبر عودتي المؤقتة إلى بلدي المغرب خلال الأيام المقبلة القريبة إن شاء الله و سوف اغتنم هذه الفرصة كي أطرح عملي الجديد ''غزالي غزالي'' من وطني الحبيب ''.

وتفاعل عشاق المجرد مع هذا الخبر، حيث عبر العديد منهم عن سعادتهم الكبيرة، مؤكدين انتظارهم عودته إلى أرض الوطن بفارغ الصبر.