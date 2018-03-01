عاجل.. في سرية تامة: إعادة تمثيل جريمة قتل تاجر بالقريعة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منطقة الدريسية بالقرب من سوق القريعة الشعبي بالبيضاء، عرفت قبل قليل من يومه الإثنين، إعادة تمثيل جريمة قتل تاجر، عثر عليه قبل أسبوع جثة هامدة غارقا في دمائه داخل إحدى

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن منطقة الدريسية بالقرب من سوق القريعة الشعبي بالبيضاء، عرفت قبل قليل من يومه الإثنين، إعادة تمثيل جريمة قتل تاجر، عثر عليه قبل أسبوع جثة هامدة غارقا في دمائه داخل إحدى الغرف.

وأوضح المصدر ذاته أن الظنين وخلال إعادة تمثيل الجريمة التي جرت في سرية تامة، كشف على أنه انهال على الضحية بالضرب بواسطة قنينة غاز على مستوى الرأس ليسقطه جثة هامدة غارقا في دمائه.

وأشار ذات المصدر إلى أن المصالح الأمنية، كانت قد أوقفت الظنين بسبب تردده على منطقة الدريسية التي شهدت الجريمة واستفساره عن مصير الضحية.