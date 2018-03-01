عاجل..سيناريو رئيسة جماعة الطوالع و رئيس جماعة لفضالات يتكرر بطريقة أخرى: زوجة حصلات راجلها كيمارس الجنس مع عشيقتو في شقة بمارتيل..وها شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، ضبطت قبل قليل من يومه الإثنين، شخصا متزوجا، متلبسا بممارسة الجنس، مع عشيقته داخل شقة تقع على مستوى الحومة الجديدة بمارتيل.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، ضبطت قبل قليل من يومه الإثنين، شخصا متزوجا، متلبسا بممارسة الجنس، مع عشيقته داخل شقة تقع على مستوى الحومة الجديدة بمارتيل.

وأوضح المصدر ذاته أن الزوجة وبعد تأكدها من خيانة زوجها لها مع عشيقته بشقة يكتريها بالحي المذكور، أبلغت المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وضبطتهما في حالة تلبس.

وأضاف ذات المصدر أن الزوج وخلال اعتقاله، اعترف بطبيعة العلاقة مع عشيقته، وكشف عن رغبته في الزواج منها وتطليق زوجته الأولى بسبب مشاكل أسرية.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن الزوج وعشيقته المنحدرة من مدينة تطوان تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.