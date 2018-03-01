19 لاعبا فقط في لائحة الرجاء لمواجهة نواذيبو الموريتاني ﻿

قرر مدرب الرجاء الرياضي الإسباني خوان غاريدو، المناداة على 19 لاعبا فقط، لمواجهة فريق نواذيبو الموريتاني ، برسم ذهاب الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي، يوم غد الثلاثاء.

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

قرر مدرب الرجاء الرياضي الإسباني خوان غاريدو، المناداة على 19 لاعبا فقط، لمواجهة فريق نواذيبو الموريتاني ، برسم ذهاب الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي، يوم غد الثلاثاء.

وعرفت اللائحة غياب عدة لاعبين من بينهم عبد الإله الحافيظي وعبد الكبير الوادي بسبب الإصابة، و إسماعيل بلمعلم، وعبد العظيم خضروف، ومنير عوبادي بسبب عدم تواجد أسمائهم في اللائحة الإفريقية.

وفيما يلي لائحة الرجاء الرياضي :

أنس الزنيتي ،محمد بوعميرة ، محمد الشنوف ، عمر بوطيب ، محمد أولحاج ، بدر بانون ، عبد الرحيم شاكير ، سعد لاكوحال ، ليما مابيدي ، محمد الدويك ، محمد خلدان ، محمود بنحليب ، محسن ياجور ، زكرياء حدراف ، حسن بوعين ، أيوب جولال.

ويذكر أن مباراة الرجاء الرياضي و نواذيبو الموريتاني ، ستجرى يوم غد الثلاثاء على الساعة السابعة مساء، على أرضية مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء .