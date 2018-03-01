 فضيــحة .. متقاعدون ينسقون مع مديرين مركزيين ورؤساء أقسام لقضاء مصالح زبنائهم والحصول على الرخص والصفقات ﻿
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فضيــحة .. متقاعدون ينسقون مع مديرين مركزيين ورؤساء أقسام لقضاء مصالح زبنائهم والحصول على الرخص والصفقات

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 13:16 فضيــحة .. متقاعدون ينسقون مع مديرين مركزيين ورؤساء أقسام لقضاء مصالح زبنائهم والحصول على الرخص والصفقات | مجتمع
فضيــحة .. متقاعدون ينسقون مع مديرين مركزيين ورؤساء أقسام لقضاء مصالح زبنائهم والحصول على الرخص والصفقات
تحول موظفون كبار غادروا وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بعدما كانوا يتحملون مسؤوليات مهمة على رأس بعض المديريات والأقسام ''الحساسة'' جدا بالإدارة المركزية، إلى سماسرة ، يتوسطون لأصحاب شركات

"شــوف تيفي"

 

تحول موظفون كبار غادروا وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بعدما كانوا يتحملون مسؤوليات مهمة على رأس بعض المديريات والأقسام "الحساسة" جدا بالإدارة المركزية، إلى سماسرة ، يتوسطون لأصحاب شركات وأشخاص ذاتيين من أجل الحصول على رخص وصفقات بسهولة.

وحســـب مصادر "الصباح" التي أوردت الخبر يومه الاثنين عبر موقعها، فيستغل هؤلاء الموظفون الكبار الذين ضمنهم من أحيل على التقاعد، أو استفاد من المغادرة الطوعية، علاقاتهم العنكبوتية، مع بعض المديرين ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، الذين مازالوا يمارسون، ويتحكمون في إصدار القرارات الكبرى، أو المساعدة على إصدارها بنسبة كبيرة، من أجل تيسير الطريق أمام "تدخلاتهم" لقضاء حوائج "زبنائهم" الذين يدفعون لهم تحت الطاولة وفوقها، وفي كل المرات، دون أن يعلم عبد القادر اعمارة، الوزير الوصي على القطاع، الذي كان مشغولا بالتساقطات المطرية، بما يجري ويدور في بعض المديريات والأقسام بوزارته.

في السياق نفسه، يتحدث أكثر من مصدر في وزارة التجهيز والنقل، عن تحول موظف كبير كان يشغل مهمة بارزة بمديرية الموانئ، وأحيل على التقاعد، إلى وسيط سمسار لإحدى الشركات التي كلفته بالتوسط لدى بعض المسؤولين بالوزارة نفسها من أجل الحصول على رخصة.

وأفادت المصادر نفسها أن الموظف الكبير الذي كان يربط علاقات مع البرلمانيين الذين ينتمون إلى وزير التجهيز والنقل المعين على رأس القطاع، من أجل التوفر على مظلة تحميه من صهد الوزير، مازال يقوم بالتنسيق سرا مع مسؤول نافذ في قسم الملك العمومي بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة، ومع بعض المديرين الإقليميين، من أجل قضاء الحاجة.

 

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