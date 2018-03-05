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يا ربي السلامة.. جريمة قتل جد بشعة مع الفجر بتزنيت والضحية شاب في عمر الزهور+صور

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 13:04 يا ربي السلامة.. جريمة قتل جد بشعة مع الفجر بتزنيت والضحية شاب في عمر الزهور+صور | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. جريمة قتل جد بشعة مع الفجر بتزنيت والضحية شاب في عمر الزهور+صور
اهتزت المدينة العتيقة بـتزنيت، فجر يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها، شاب في عمر الزهور، تلقى طعنات على يد ثلاثة أشخاص، بسبب تصفية حسابات

"شوف تيفي"

 

اهتزت المدينة العتيقة بـتزنيت، فجر يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها، شاب في عمر الزهور، تلقى طعنات على يد ثلاثة أشخاص، بسبب تصفية حسابات

وحسب مصادر محلية فإن المتورطين في هذا العمل الإجرامي، أقدموا كذلك بعد قتل الشاب، على تخريب العشرات من السيارات، قبل أن تتوصل المصالح الأمنية بإخبارية في الموضوع، ما مكنها من إيقاف المتورط الرئيسي.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة، وأيضا لإيقاف باقي المتورطين، بينما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات.

 

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المغرب شوف تيفي تزنيت شاب الجريمة المتورط

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