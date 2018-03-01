 احتجاجا على تصريحات الراقي ''نعيم''... الرقاة يجتمعون بخصوص قضية الراقي مصعب التوزي ﻿
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احتجاجا على تصريحات الراقي ''نعيم''... الرقاة يجتمعون بخصوص قضية الراقي مصعب التوزي

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 11:51 احتجاجا على تصريحات الراقي نعيم... الرقاة يجتمعون بخصوص قضية الراقي مصعب التوزي | مجتمع
احتجاجا على تصريحات الراقي ''نعيم''... الرقاة يجتمعون بخصوص قضية الراقي مصعب التوزي
علمت قناة شوف تيفي أن مجموعة من الرقاة بمدينة الدار البيضاء عقدوا اجتماعا، ليلة أمس الأحد، احتجاجا على الفيديو الذي قام بتسجيله الراقي ''نعيم ربيع'' مع أحد المواقع الإلكترونية قدم فيه تصريحا بخصوص

شوف تيفي

علمت قناة شوف تيفي أن مجموعة من الرقاة بمدينة الدار البيضاء عقدوا اجتماعا، ليلة أمس الأحد، احتجاجا على الفيديو الذي قام بتسجيله الراقي ''نعيم ربيع'' مع أحد المواقع الإلكترونية قدم فيه تصريحا بخصوص اعتقال الراقي المغربي مصعب التوزي.

وحسب بعض المصادر فان مجموعة من الرقاة المغاربة المعروفين قد اجتمعوا ليلة أمس في منزل أحدهم منددين ومحتجين على ما قام به زميلهم ''نعيم ربيع'' الذي لم يحترم ميثاقهم ، وخرج خرجة إعلامية مع أحد المواقع الإلكترونية يشرح فيها عن كيفية اعتقال زميلهم مصعب الشيء الذي أغضب الرقاة لأنهم تعاهدوا أن لا يخرج أحدهم بأي تصريح قبل الحكم على هذا الأخير.

وحسب نفس المصادر فإن الرقاة غضبوا من الراقي ''نعيم'' وعاتبوه عتابا شديدا مما اضطره للاتصال بالموقع مطالبا بحذف الفيديو الذي صوره معهم.

ويشار إلى أن الراقي مصعب سيمثل يومه الاثنين أمام القضاء للبث في القضية التي تابعته فيها فتاة بتهمة الاغتصاب والابتزاز.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الراقي مصعب الراقي نعيم مصعب التوزي

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