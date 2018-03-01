مؤلم..نهاية مروعة لحياة شاب متزوج بجوج عيالات بالبيضاء ﻿

لقي شاب في عقده الثالث، مصرعه ليلة الأحد الاثنين، عقب تعرضه لحادثة سير مروعة، خلال قيادته لدراجته السريعة، بشارع النيل بسيدي عثمان بالبيضاء.

"شوف تيفي"

لقي شاب في عقده الثالث، مصرعه ليلة الأحد الاثنين، عقب تعرضه لحادثة سير مروعة، خلال قيادته لدراجته السريعة، بشارع النيل بسيدي عثمان بالبيضاء.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر قيد حياته 34 سنة، متزوج بسيدتين، كان يقود دراجته بسرعة جنونية بالشارع المذكور، قبل أن يفقد السيطرة عليها بسبب التساقطات المطرية، ليصطدم بسيارة خفيفة من نوع "بيجو 205".

وأكد المصدر ذاته أن الشاب تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى ابن مسيك وأظهرت المعاينة الطبية الأولى له بأنه فارق الحياة، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها.





