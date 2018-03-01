 في قرار مفاجئ..بغداد تُقرر مصادرة أملاك صدام حسين وأكثر من 4 آلاف من أقاربه ورموز نظامه ﻿
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في قرار مفاجئ..بغداد تُقرر مصادرة أملاك صدام حسين وأكثر من 4 آلاف من أقاربه ورموز نظامه

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 11:12 في قرار مفاجئ..بغداد تُقرر مصادرة أملاك صدام حسين وأكثر من 4 آلاف من أقاربه ورموز نظامه | دولي
في قرار مفاجئ..بغداد تُقرر مصادرة أملاك صدام حسين وأكثر من 4 آلاف من أقاربه ورموز نظامه
أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية اليوم الاثنين حجز ومصادرة أملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي السابق صدام حسين وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه السابق.

شـــوف تيفي:

 

أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية اليوم الاثنين حجز ومصادرة أملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي السابق صدام حسين وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه السابق.

وجاء في بيان رسمي "أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الاثنين تدقيق اسماء المشمولين بالقانون الخاص بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، وبلغ عدد المشمولين 4257 شخصا".

وشمل قرار الهيئة المكلفة اجتثاث نظام البعث السابق، الرئيس السابق الذي اعدم في 2006 صدام حسين المجيد وأولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية، ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم.

وينص القرار على أن تحال الأموال لوزارة المالية.

وأضاف البيان أن هذا القرار، شمل أيضا جميع المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان برتبة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق كجهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام ، وفدائيي صدام وعلي حسن المجيد ابن عم صدام حسين الذي عرف ب"علي كيمياوي"، اعدم في عام 2010، و برزان ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام حسين والعميد أحمد صداك بطاح الدليمي ، قائد شرطة الانبار السابق قتل خلال معارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية قبل ثلاثة سنوات.

وضمت اللائحة على الخصوص نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي اعدم عام 2007 ، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي اعدم عام 2012 وطارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه اثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الاميركي للعراق والاطاحة بنظام صدام حسين.

 

 

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