 عـــــــاجل و بالصور:إخراج حامي الدين من الباب الخلفي لمحكمة الاستئناف بفاس بعد تأجيل الاستماع إليه في قضية مقتل الطالب أيت الجيد ﻿
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عـــــــاجل و بالصور:إخراج حامي الدين من الباب الخلفي لمحكمة الاستئناف بفاس بعد تأجيل الاستماع إليه في قضية مقتل الطالب أيت الجيد

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 10:57 عـــــــاجل و بالصور:إخراج حامي الدين من الباب الخلفي لمحكمة الاستئناف بفاس بعد تأجيل الاستماع إليه في قضية مقتل الطالب أيت الجيد | بوليتيك
عـــــــاجل و بالصور:إخراج حامي الدين من الباب الخلفي لمحكمة الاستئناف بفاس بعد تأجيل الاستماع إليه في قضية مقتل الطالب أيت الجيد
مثل المستشار البرلماني ''عبد العالي حامي الدين'' صباح يومه الإثنين 5 مارس بمدينة فاس، أمام قاضي التحقيق للرد على ظهور معطيات جديدة في ملف تهمته بقتل الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد بداية تسعينيات

''شـوف تيفي''

مثل المستشار البرلماني ''عبد العالي حامي الدين'' صباح يومه الإثنين 5 مارس بمدينة فاس، أمام قاضي التحقيق للرد على ظهور معطيات جديدة في ملف تهمته بقتل الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد بداية تسعينيات القرن الماضي في جامعة ظهر المهراز بفــاس.

وفي هذا الصدد فقد تقرر بعد أن تقدم دفاع ''حامي الدين'' بمذكرة تأجيل الاستماع إليه مجددا إلى غاية يوم 27 مارس الجاري، قبل أن يتم إخـراجه من الباب الخلفي للمحكمة خوفا من المتظاهرين الذين ناهز عددهم 150 شخصا، والذين يتكونون من عائلة وأصدقاء الضحية الطالب القاعدي ''أيت الجيد'' .

جديــر بالذكر أنه وبالرغــم من مــرور أكثر من 24 سنة على مقتل الطالب اليساري ''أيت الجيد'' بالقرب من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات دمــوية بين طلبة يساريين وإسلاميين لا زال الملف جاريا بمحكمة الاستئناف بفاس .

 

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