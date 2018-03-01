والدة نجم فريق ''آرسنال'' تعيش ''بلا مأوى'' ﻿

كشفت والدة نجم فريق ''آرسنال''، أينسلي مايتلاند نيلس، بأنها تعيش بلا مأوى، حيث تقطن في مستوعب معدني طوله 10 أقدام، بينما يقطن ابنها في منزل تصل قيمته إلى 700 ألف جنيه إسترليني.

''شوف سبور''

كشفت والدة نجم فريق ''آرسنال''، أينسلي مايتلاند نيلس، بأنها تعيش بلا مأوى، حيث تقطن في مستوعب معدني طوله 10 أقدام، بينما يقطن ابنها في منزل تصل قيمته إلى 700 ألف جنيه إسترليني.

وأضافت والدة أينسلي في حديثها لـ''ديلي ميل'' ، الذي يجني أسبوعياً 30 ألف جنيه إسترليني، قد رفض استئجار شقة لها على حسابه، مضيفة بأنها تمضي يومها وخصوصاً في الأجواء الباردة، داخل المقاهي أو المكتبات العامة، لتشعر بالدفء، وتدفع جنيهين لتستحم في بركة سباحة عامة.

وأكدت والدة أينسلي بأنها لا تعرف سر سلوك ابنها الغريب، مضيفة ، أنها أرسلت لابنها صورةً لها في المكان الذي تعيش فيه، حيث عرض عليها الأخير مبلغ 1200 جنيه إسترليني، ولكنه لم يرسل لها أي شيء.