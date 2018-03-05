عاجل..في هذه الأثناء..مثول حامي الدين أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس على خلفية تورطه في جريمة قتل الطالب اليساري أيت الجيد ﻿

عاينت ''شوف تيفي'' في هذه اللحظات وصول عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب البيجيدي،الذي حضر قبل قليل من يومه الإثنين، إلى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، من أجل المثول أمام قاضي التحقيق وذلك على خلفية

"شوف تيفي"

عاينت "شوف تيفي" في هذه اللحظات وصول عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب البيجيدي،الذي حضر قبل قليل من يومه الإثنين، إلى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، من أجل المثول أمام قاضي التحقيق وذلك على خلفية تورطه في مقتل الطالب اليساري الراحل بنعيسى أيت الجيد.

وأوضح المصدر ذاته بأن حامي الدين، وصل إلى المحكمة المذكورة وبرفقته مجموعة من المحامين، مشيرا بأن الجميع يتواجدون في هذه اللحظات داخل المحكمة.

وأكد ذات المصدر أن عائلة وأصدقاء الضحية أيت الجيد، سينظمون بالموازاة مع مثول حامي الدين وقفة احتجاجية للمطالبة بتحقيق العدالة في حق المتورطين في مقتل أيت الجيد.