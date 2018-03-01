النجم إيدن هازارد يفجرها: دي بروين أفضل من محمد صلاح‎ ﻿

أعلن النجم إيدن هازارد، صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أن البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي أفضل من النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

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أعلن النجم إيدن هازارد، صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أن البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي أفضل من النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

وحسب ما كشفه هازارد لمجلة « أبسن » فإن دي بروين لم يسجل بالفعل الكثير من الأهداف لكنه يمكن أن يصنع شيئا ما بحركة واحدة أو بتمريرة، ببساطة هو لاعب استثنائي، وتابع عندما يكون في الملعب بجوار لاعبين جيدين فهو أحد أفضل لاعبي العالم.

وأوضح هازارد: ''منحت صوتي لكيفن دي بروين، هو الأفضل، كان بإمكاني التصويت أيضا لصلاح لأني لعبت معه وهو صديقي لكنه مهاجم أكثر منه لاعب متكامل''.