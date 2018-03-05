مثير..كمين من رجال الحموشي يطيح بأحد أهم تجار الحشيش بتطوان+صورة ﻿

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان أمس الأحد شخصين،الأول في 35 والثاني في 40 من العمر بدون سوابق قضائية،بحي كرة السبع،بعد توصلها بمعلومات مؤكدة عن نيتهما ترويج كمية كبيرة من مخدر

''شوف تيفي''

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان أمس الأحد شخصين،الأول في 35 والثاني في 40 من العمر بدون سوابق قضائية،بحي كرة السبع،بعد توصلها بمعلومات مؤكدة عن نيتهما ترويج كمية كبيرة من مخدر الشيرا.

وحسب ما توصلت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فبناءا على ذلك تم وضع كمين وخطة محكمين مكنا من ايقافهما متلبسين بحيازة 16 عشر كيلوغرام من مخدر الشيرا مخبأة بعناية داخل حقيبة سفر،معدة على شكل كبسولات للبلع،كما تم خلال هذه العملية حجز أربع هواتف نقالة من مختلف الانواع ووثائق مختلفة.

وأكد المصدر ذاته وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة من أجل استكمال الأبحاث وتقديمهما أمام العدالة.