 مثير..كمين من رجال الحموشي يطيح بأحد أهم تجار الحشيش بتطوان+صورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هاذ شي ديال الأفلام: شاب كيبغي فتاة رفضات عائلتها يزوجوها ليه في مكناس وهدد يفجر راسو ببوطة | حوادث و حقوق

هاذ شي ديال الأفلام: شاب كيبغي فتاة رفضات عائلتها يزوجوها ليه في مكناس وهدد يفجر راسو ببوطة

عاجل وبالصورة.. لهذا السبب..سعد المجرد يعود إلى المغرب في هذا التاريخ | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة.. لهذا السبب..سعد المجرد يعود إلى المغرب في هذا التاريخ

عاجل.. في سرية تامة: إعادة تمثيل جريمة قتل تاجر بالقريعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. في سرية تامة: إعادة تمثيل جريمة قتل تاجر بالقريعة بالبيضاء

عاجل..وفاة أمير سعودي | مجتمع

عاجل..وفاة أمير سعودي

بعد تحرير الدرهم.. الأورو يتراجع وهاشحال الثمن ديالو | اقتصاد

بعد تحرير الدرهم.. الأورو يتراجع وهاشحال الثمن ديالو

شاهد بالفيديو .. ما قاله المدرب إمري و اللاعب داني ألفيس قبل مواجهة القمة ضد ريال مدريد | بووز

شاهد بالفيديو .. ما قاله المدرب إمري و اللاعب داني ألفيس قبل مواجهة القمة ضد ريال مدريد

مثير وبالصور..سعد المجرد سهران مع فتاة مشهورة وزوينة بزاف بباريس | صحافة

مثير وبالصور..سعد المجرد سهران مع فتاة مشهورة وزوينة بزاف بباريس

فضيحة.. شاب تفرج في أفلام إباحية وسط الطائرة وتعرى وهجم على مضيفة طيران | حوادث و حقوق

فضيحة.. شاب تفرج في أفلام إباحية وسط الطائرة وتعرى وهجم على مضيفة طيران

عاجل..سيناريو رئيسة جماعة الطوالع و رئيس جماعة لفضالات يتكرر بطريقة أخرى: زوجة حصلات راجلها كيمارس الجنس مع عشيقتو في شقة بمارتيل..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل..سيناريو رئيسة جماعة الطوالع و رئيس جماعة لفضالات يتكرر بطريقة أخرى: زوجة حصلات راجلها كيمارس

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

مثير..كمين من رجال الحموشي يطيح بأحد أهم تجار الحشيش بتطوان+صورة

بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 08:52 مثير..كمين من رجال الحموشي يطيح بأحد أهم تجار الحشيش بتطوان+صورة | مجتمع
مثير..كمين من رجال الحموشي يطيح بأحد أهم تجار الحشيش بتطوان+صورة
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان أمس الأحد شخصين،الأول في 35 والثاني في 40 من العمر بدون سوابق قضائية،بحي كرة السبع،بعد توصلها بمعلومات مؤكدة عن نيتهما ترويج كمية كبيرة من مخدر

''شوف تيفي''

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان أمس الأحد شخصين،الأول في 35 والثاني في 40 من العمر بدون سوابق قضائية،بحي كرة السبع،بعد توصلها بمعلومات مؤكدة عن نيتهما ترويج كمية كبيرة من مخدر الشيرا.

وحسب ما توصلت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فبناءا على ذلك تم وضع كمين وخطة محكمين مكنا من ايقافهما متلبسين بحيازة 16 عشر كيلوغرام من مخدر الشيرا مخبأة بعناية داخل حقيبة سفر،معدة على شكل كبسولات للبلع،كما تم خلال هذه العملية حجز أربع هواتف نقالة من مختلف الانواع ووثائق مختلفة.

وأكد المصدر ذاته وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة من أجل استكمال الأبحاث وتقديمهما أمام العدالة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية تطوان الشيرا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..وفاة أمير سعودي | مجتمع

عاجل..وفاة أمير سعودي

عاجل..للمرة الثانية: انهيار سقف منزل في درب السلطان بالبيضاء وحالة استنفار للأمن وعناصر الوقاية المدنية | مجتمع

عاجل..للمرة الثانية: انهيار سقف منزل في درب السلطان بالبيضاء وحالة استنفار للأمن وعناصر الوقاية المدنية

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضح حقيقة تعذيب السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة | مجتمع

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضح حقيقة تعذيب السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة

فضيــحة .. متقاعدون ينسقون مع مديرين مركزيين ورؤساء أقسام لقضاء مصالح زبنائهم والحصول على الرخص والصفقات | مجتمع

فضيــحة .. متقاعدون ينسقون مع مديرين مركزيين ورؤساء أقسام لقضاء مصالح زبنائهم والحصول على الرخص والصفقات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..المغربي اللي معرفش صورة الإخلاص يرد بطريقة مثيرة و عقلانية ..عندي مشروع فني يهم كل المغاربة | بــووز
منذ 15 دقيقة

بالفيديو..المغربي اللي معرفش صورة الإخلاص يرد بطريقة مثيرة و عقلانية ..عندي مشروع فني يهم كل المغاربة

أول تصريح لحامي الدين مباشرة بعد الاستماع له في قضية أيت الجيد بمحكمة الاستئناف بفاس | خارج البلاطو

أول تصريح لحامي الدين مباشرة بعد الاستماع له في قضية أيت الجيد بمحكمة الاستئناف بفاس

بعد جديدها الفني.. قرطاس النسا دخلات طول وعرض فبنت الستاتي والراپور مُســلم مسلم إنسان كداب و بنت الستاتي ما فاهما والو غير لقات راسها فالراپ ! | خارج البلاطو

بعد جديدها الفني.. ''قرطاس النسا'' دخلات طول وعرض فبنت الستاتي والراپور مُســلم ''مسلم'' إنسان كداب و ''بنت الستاتي'' ما فاهما والو غير لقات راسها فالراپ !

بالفيديو | مغنية الراپ القادمة بقوة قرطاس النسا تصدر كليپ جديد ومثير للجدل.. دا إند | قنوات أخرى

بالفيديو | مغنية الراپ القادمة بقوة ''قرطاس النسا'' تصدر كليپ جديد ومثير للجدل.. ''دا إند ''

﻿

آخر المستجدات

هاذ شي ديال الأفلام: شاب كيبغي فتاة رفضات عائلتها يزوجوها ليه في مكناس وهدد يفجر راسو ببوطة | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

هاذ شي ديال الأفلام: شاب كيبغي فتاة رفضات عائلتها يزوجوها ليه في مكناس وهدد يفجر راسو ببوطة

عاجل وبالصورة.. لهذا السبب..سعد المجرد يعود إلى المغرب في هذا التاريخ | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة.. لهذا السبب..سعد المجرد يعود إلى المغرب في هذا التاريخ

عاجل.. في سرية تامة: إعادة تمثيل جريمة قتل تاجر بالقريعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. في سرية تامة: إعادة تمثيل جريمة قتل تاجر بالقريعة بالبيضاء

عاجل..وفاة أمير سعودي | مجتمع

عاجل..وفاة أمير سعودي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.