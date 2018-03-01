عاجل..إغلاق السفارة الأمريكية في أنقرة بسبب تهديد أمني ﻿

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور يومه الاثنين بسبب تهديد أمني ، على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب.

''شوف تيفي''+''و م ع''

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور يومه الاثنين بسبب تهديد أمني ، على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب.

ونصحت السفارة الأمريكية، في بيان ،رعاياها في تركيا بتجنب الحشود الكبيرة ومبنى السفارة والحرص على أمنهم عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة. ولم توضح السفارة طبيعة التهديد الأمني الذي دفعها للإغلاق.

من جهته، أفاد مكتب حاكم أنقرة ،في بيان ، بأنه تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية بعد أن أشارت معلومات مخابرات من مصادر أمريكية إلى احتمال وقوع هجوم يستهدف السفارة الأمريكية أو أماكن يقيم فيها أمريكيون.

وقالت السفارة إن الخدمات مقابلات التأشيرات والخدمات الروتينية الأخرى ستلغى، مضيفة أنها ستصدر إعلانا عندما تكون جاهزة لإعادة فتح أبوابها.